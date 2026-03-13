Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El presidente de Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos para solventar las amenazas de Trump

Buscan una salida "por la vía del diálogo" a la actual crisis por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente de Cuba confirma conversaciones con Estados Unidos para solventar las amenazas de Trump

Europa Press

Manuel Pinardo
Publicado:

El presidente de Cuba anunció este viernes conversaciones entre funcionarios del Gobierno de la isla y de Estados Unidos para buscar una solución a la actual crisis que vive el país por las amenazas del presidente estadounidense.

"Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado publicado en redes sociales. Estas conversaciones están orientadas a mantener diálogo entre las diferencias bilaterales que tenemos las dos naciones, dijo Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba.

Buscan solución a los problemas

Díaz Canel ha explicado que el objetivo de las conversaciones es el de "identificar estos problemas y encontrar soluciones". Para poder determinar el beneficio de ambos países.

El líder cubano subraya la importancia que durante las conversaciones, las autoridades de La Habana han dejado claro que cualquier proceso de negociación ha de llevarse a cabo "sobre las bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos.

El mandatario cubano ha dejado la puerta abierta a colaborar con Estados Unidos "para enfrentar las amenazas y garantizar la seguridad y la paz de ambas naciones".

Las amenazas de Trump

Las conversaciones llegan tras el mensaje de Donald Trump de que "Cuba caerá", quien incluso ha llegado a proponer tomar el control "de manera amistosa" y sugerir a los líderes que sigan el ejemplo de Venezuela.

Estos meses, el petróleo de Cuba que llegaba de Venezuela se ha visto reducido tras la detención en enero de Nicolás Maduro. La crisis energética se ha pronunciado después de que Trump amenazara con sanciones económicas a los países que de alguna manera cubrieran este déficit de abastecimiento.

El presidente, Donald Trump, había asegurado en varias ocasiones que representantes de su Ejecutivo habían mantenidoconversaciones con autoridades cubanas. La Habana negó todo tipo de conversación hasta las últimas semanas. Este jueves, el Gobierno cubano anunció la excarcelación de 51 presos después de mantener conversaciones con El Vaticano. En el comunicado no hacía mención alguna a Estados Unidos.

