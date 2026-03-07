Donald Trump asegura que Cuba vive sus "últimos momentos" y anticipa un cambio en la isla

Este sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que Cuba atraviesa "sus últimos momentos de vida", aunque ha asegurado que el país podría iniciar "una gran vida nueva". Estas declaraciones las ha hecho durante una cumbre celebrada en Miami, a la que han asistido varios líderes latinoamericanos de orientación conservadora.

Durante su intervención, el presidente de Estados Unidos ha señalado que confía en que pronto se produzcan cambios importantes en la isla, y ha afirmado que su administración mantiene contactos con el Gobierno cubano. Según ha explicado, tanto él como su secretario de Estado, Marco Rubio, estarían participando en conversaciones con La Habana, para explorar "un posible acuerdo".

El mandatario estadounidense también ha sostenido que alcanzar un entendimiento con Cuba, podría resultar relativamente sencillo, aunque ha reconocido que el tema lleva décadas siendo objeto de debate en la política estadounidense. "Yo pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente, pero durante 50 años he estado oyendo hablar de Cuba; desde que era un niño pequeño escuchaba sobre Cuba", ha declarado.

Las palabras de Trump se producen en medio de una profunda crisis económica y energética en la isla, ya que la situación se ha agravado después de que Cuba dejara de recibir petróleo venezolano, y tras la imposición por parte de Washington de aranceles a los países que suministren crudo al Gobierno cubano.

La cumbre celebrada en Miami, ha reunido a una docena de dirigentes latinoamericanos, entre ellos los presidentes de Argentina, Javier Milei; El Salvador, Nayib Bukele; Ecuador, Daniel Noboa; República Dominicana, Luis Abinader; y Paraguay, Santiago Peña. También ha asistido el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que será el encargado de asumir el cargo la próxima semana.

Trump no tiene intención de aprender español

En el mismo evento, Trump ha protagonizado otro momento llamativo al afirmar que no tiene intención de aprender español. "No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo", ha afirmado entre risas. El mandatario ha comentado que prefiere utilizar intérpretes en sus reuniones internacionales, aunque ha reconocido que el dominio del idioma por parte de Marco Rubio, supone una ventaja en sus conversaciones con líderes latinoamericanos.

