Así es la operación 'Centinela del Ártico' que lanza la OTAN tras la crisis por Groenlandia

La OTAN ha activado este miércoles una nueva operación en el Ártico bajo el nombre de 'Centinela del Ártico', en un movimiento que refuerza la presencia aliada en el Alto Norte tras las tensiones recientes en torno a Groenlandia. El anuncio lo ha realizado el secretario general de la organización, Mark Rutte, en una rueda de prensa celebrada en Bruselas.

"H​ace apenas dos horas, hemos lanzado la operación Centinela del Ártico", ha señalado Rutte, quien ha subrayado que el Ártico adquiere peso estratégico para la Alianza. Según ha explicado, la adhesión de Suecia y Finlandia ha fortalecido la posición aliada en la zona, pero "ante el aumento de la actividad militar de Rusia y el creciente interés de China en el Alto Norte, era crucial hacer "más".

El secretario general ha evitado detallar el alcance concreto de la misión. "Porque esto informaría demasiado a la gente en Pekín y Moscú", ha afirmado. Sí ha precisado que, por primera vez, las actividades en el Ártico quedarán integradas bajo un mismo mando compartido entre Estados Unidos y Europa.

Un mando único para el Alto Norte

La nueva operación agrupará iniciativas ya en marcha. Entre ellas figuran los ejercicios que desarrolla Dinamarca bajo el nombre de 'Resistencia Ártica' y las maniobras noruegas 'Respuesta fría', diseñadas para preparar a las fuerzas aliadas en condiciones extremas.

Rutte ha indicado que la misión contará con "miles" de efectivos y recursos asignados, y ha enmarcado la decisión en una estrategia que replica el modelo de 'Centinela Oriental', desplegado en el flanco este frente a Rusia. A su juicio, la iniciativa "deja claro el compromiso con garantizar la seguridad del Ártico y de la alianza al completo".

El anuncio llega después de un periodo de fricción política por Groenlandia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó en los últimos meses la posibilidad de asumir el control de la isla, territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca, aludiendo a razones de "seguridad nacional". Washington sostuvo que ni Copenhague ni la OTAN estaban haciendo lo suficiente frente a Rusia y China.

Rutte se comprometió a reforzar la presencia aliada tras reunirse con Trump en el Foro Económico Mundial de Davos. De forma paralela, la Administración estadounidense y el Gobierno danés abrieron una negociación bilateral sobre Groenlandia. Tras ese acercamiento, Washington dio marcha atrás en su amenaza de imponer aranceles a varios países europeos que habían enviado personal militar a la isla en apoyo a Dinamarca.

La UE revisa su enfoque

En paralelo a la decisión de la OTAN, la Unión Europea debate una estrategia propia para el Ártico. La alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha reconocido que hasta ahora los planes europeos se centraban en el impacto climático y no en la dimensión de seguridad. "Es importante que permanezcamos alerta, pero no desviamos la atención de donde las amenazas actuales son más evidentes, en Ucrania", ha señalado.

