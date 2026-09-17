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Carlos III responde a las revelaciones del hermano de Lady Di: "El dolor del duelo puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria"

Buckingham Palace rompe su habitual silencio después de que el hermano de Lady Di atribuyera al actual monarca unas polémicas palabras pronunciadas tras la muerte de la princesa.

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Carlos III responde a las revelaciones del hermano de Lady Di | EFE

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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Buckingham Palace ha dado un paso poco habitual para responder a las revelaciones de Charles Spencer sobre los días posteriores a la muerte de su hermana, Diana de Gales. Después de que el conde asegurara que el actual Carlos III le dijo que Diana sería olvidada pronto, el Palacio ha reaccionado con un comunicado especialmente contundente.

"Si bien, por principio, no hacemos comentarios sobre libros, Su Majestad es consciente de que el dolor del duelo fraterno puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de una pérdida así", señala Buckingham Palace.

La intervención resulta excepcional porque la Casa Real británica mantiene habitualmente la política de no responder públicamente al contenido de libros sobre la familia real.

La versión de Charles Spencer

El origen de la polémica está en Swan Song: Diana, My Sister, las nuevas memorias del hermano de Lady Di. Spencer relata una fuerte discusión con el entonces príncipe Carlos después de la muerte de Diana en 1997.

El enfrentamiento habría surgido por la decisión de que Guillermo y Harry, que entonces tenían 15 y 12 años, caminaran detrás del féretro de su madre. Spencer se oponía y sostenía que Diana no habría querido que sus hijos pasaran por aquel momento.

Según su relato, durante aquella conversación telefónica Carlos habría terminado diciéndole: "La olvidaremos muy pronto". Se trata de la versión de Spencer sobre una conversación privada que Buckingham Palace cuestiona ahora indirectamente al referirse al efecto que el duelo puede tener sobre la memoria y el juicio.

Las tensiones entre los Spencer y la familia real se hicieron especialmente visibles después de la muerte de Diana. Su hermano pronunció durante el funeral un discurso que fue interpretado ampliamente como una crítica a la Casa Real.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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