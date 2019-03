Se disparan los abandonos de niños en Grecia como consecuencia de la crisis

Un estudio de la Universidad de Atenas revela que el 32% de los menores griegos viven por debajo del umbral de la pobreza. El mismo informe revela que el abandono de niños se ha multilpicado en los últimos meses. "Hoy no regresaré a recoger a Anna porque no puedo mantenerla. Por favor, cuidad de ella. Lo siento", es la desgarradora nota que una madre griega dejó a las puertas de la escuela de su hija de tan sólo cuatro años.

Como ella, cientos de familias helenas se ven obligadas a abandonar a sus hijos. Dicen que no pueden sacarlos adelante, no tienen trabajo, ni alojamiento ni comida para ellos. No pueden cubrir las necesidades básicas y mucho menos mantenerlos. Es el límite de la desesperación. Los dejan en las puertas de centros escolares o en el mejor de los casos solicitan su ingreso en organizaciones de ayuda a la infancia o niños sin recurso.

En los hospitales atenienses, incluso se habla de casos de desnutrición de bebés. Madres que no pueden amamantarlos porque no están alimentadas debidamente. Y es que uno de cada cinco ciudadanos griegos viven por debajo del umbral de la pobreza, un límite fijado en 15.000 euros anuales para una familia de cuatro miembros.

La crisis financiera se ha transformado en una crisis social. De los 11 millones de habitantes, más de 2,2 permanecen en esta situación. Ciudadanos que hacen cola diariamente frente a los bancos de alimentos, que mendigan o que revuelven en los cubos de la basura para llevarse algo de comida a la boca. Todo en un país donde los lazos familiares son tradicionalmente muy estrechos.

La situación en Grecia se torna cada dia más complicada. En el tercer trimestre de este año. el desempleo subió a su máximo histórico. Una crisis que se remonta a muchos años atrás y que estalló en 2010 con una huelga general. En 2011 hemos asistido al segundo rescate por parte de la Unión Europea, una ayuda que Papandreu planteó sin éxito someter a referéndum.

Las medidas de ajuste fiscal de Papademos tampoco solventaron la situación. Multitud de disturbios, manifestaciones y descontento en las calles de Grecia. Las familias griegas viven una auténtica tragedia que ahora afecta a su bien más preciado: sus hijos.