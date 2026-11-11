El padre de Meghan Markle, de nuevo bajo custodia tras quitarse la tobillera electrónica

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, ha vuelto a quedar bajo custodia federal en Florida después de que, presuntamente, se quitara el dispositivo electrónico de localización que llevaba en el tobillo. Así lo recogen los documentos judiciales, que apuntan a un nuevo incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia estadounidense.

Markle compareció este martes ante un juez federal en Tampa, donde la magistrada Lindsay S. Griffin determinó que había vulnerado las condiciones de su libertad provisional. Según los fiscales, el padre de la duquesa de Sussex se habría desprendido de la tobillera durante las primeras horas de la mañana.

La decisión judicial supone un nuevo revés para Thomas Markle, que había sido detenido la semana pasada en Florida. Tras su arresto, quedó bajo arresto domiciliario y recibió la orden de llevar un dispositivo electrónico para controlar sus movimientos.

Sin embargo, la supuesta retirada del aparato ha cambiado su situación judicial. Durante su comparecencia, el tribunal le denegó la libertad bajo fianza, por lo que permanecerá bajo custodia federal.

Una investigación que continúa abierta

El caso se produce después de que Markle fuera arrestado en relación con una investigación en la que ha negado poseer imágenes de abuso sexual infantil. Se trata de unas acusaciones especialmente graves que él ha rechazado.

Por el momento, los documentos judiciales recogen el presunto incumplimiento de las medidas de control, mientras el procedimiento continúa su curso en Estados Unidos.

La situación vuelve a colocar al padre de Meghan Markle en el centro de la actualidad judicial y mediática, en un nuevo episodio que podría complicar todavía más su situación ante la Justicia.