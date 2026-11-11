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Los republicanos bloquean el intento de destitución de Hegseth y Trump lo celebra

La Cámara de Representantes frenó anoche la iniciativa para abrir un proceso de impeachment contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, acusado de cometer reiteradas vulneraciones de la Constitución en el marco de la guerra contra Irán y de otras operaciones militares internacionales.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofrece una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C. (Estados Unidos), el 10 de noviembre de 2026.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofrece una rueda de prensa en el Pentágono, en Washington D. C. (Estados Unidos), el 10 de noviembre de 2026. Reuters

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Blanca Muñoz
Publicado:

Los republicanos de la Cámara de Representantes bloquearon anoche el intento de someter a un juicio político al secretario de Defensa, Pete Hegseth, rechazando las acusaciones de que habría vulnerado reiteradamente la Constitución con su gestión de la guerra contra Irán y de otros conflictos internacionales.

La votación, celebrada una semana después de que los republicanos perdieran el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato, evidenció las dificultades que siguen teniendo los legisladores del partido para desmarcarse de Donald Trump, que ha reiterado públicamente su respaldo a Hegseth.

La iniciativa había sido presentada en septiembre por el congresista republicano Thomas Massie, quien perdió las primarias tras enfrentarse políticamente al presidente. Massie planteó destituir a Hegseth mediante un proceso de impeachment, al que acusaba de una serie de actuaciones presuntamente ilegales, entre ellas la muerte de civiles en Irán, el lanzamiento de operaciones militares no autorizadas en Venezuela y Yemen y las represalias contra un senador demócrata.

Celebración de Trump

El presidente estadounidense no tardó en reaccionar a través de su red social, Truth Social, donde celebró el resultado de la votación y arremetió contra los demócratas. Trump destacó que todos los republicanos, salvo Massie, respaldaron a Hegseth y atribuyó el resultado a las victorias militares de su Administración en Venezuela e Irán, así como a las cifras récord de reclutamiento en las Fuerzas Armadas.

"¡El intento de los demócratas de destituir al secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha fracasado estrepitosamente!", escribió Trump, que calificó al titular de Defensa de "gran patriota estadounidense" y consideró que había quedado exonerado.

El presidente también aprovechó su mensaje para atacar a la oposición: "Los demócratas siguen instrumentalizando y abusando de los Estados Unidos de América. ¡Hay que detenerlos! ¡Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande!", concluyó.

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