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Diez heridos, uno grave, tras caer varios rayos en un parque de atracciones

El Instituto Sueco de Meteorología ya había previsto para este domingo tormentas eléctricas en el norte y en el sur de Suecia.

Imagen de archivo de un parque de atracciones

Imagen de archivo de un parque de atracciones Unsplash

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Iman Benataya
Publicado:

Diez personas han resultado heridas, una de carácter grave, después de que un rayo cayera cerca de ellas en un parque de atracciones en la ciudad sueca de Tomelilla, al sur del país nórdico. Según ha dado a conocer la agencia sueca TT, tres de los adultos han necesitado ser hospitalizados tras caer los rayos.

Uno de estos afectados es una mujer de 45 años que resultó herida de gravedad, mientras que los otros siete heridos han sufrido "heridas menores", según ha informado a la agencia Conny Emmelin, portavoz de la región de Skåne, donde se encuentra Tomelilla.

Según detalló el responsable del parque de atracciones Tommy Bauer, los rayos cayeron sobre el parque durante quince minutos, el tiempo en que una tormenta eléctrica pasó sobre las instalaciones de ocio del llamado Tosselilla Summerland. Un árbol sufrió daños por los rayos y partes del mismo se desprendieron e hirieron a algunos de los afectados, según Bauer.

"Estaba cerca del árbol cuando vi el rayo golpearlo y sobre un grupo de gente impactaron partes del árbol", añadió.

Previsión de tormentas eléctricas

El Instituto Sueco de Meteorología (SMHI) había previsto para este domingo tormentas eléctricas en el norte y en el sur de Suecia, mientras que en Tomelilla la temperatura máxima prevista para esta jornada era 28 grados centígrados y la mínima 22 grados.

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