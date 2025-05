VIDEO: Suspendidos a 80 metros de altura en el parque de atracciones de Madrid

Un sábado de mayo, soleado y con clima de verano, es una buena excusa para ir al parque de atracciones de Madrid a disfrutar del día. Eso fue lo que pensaron las personas que se subieron a una de las atracciones antes de quedarse suspendidos en el aire. Afortunadamente, no hubo ningún herido y pudieron reparar la incidencia.

Un usuario de TikTok publicó el sábado un video subido en la atracción 'Star Flyer' del parque de atracción de la capital, en el momento en el que quedó parada. Se trata de una experiencia donde podrás visionar Madrid desde las alturas, con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Un columpio que gira en una estructura metálica mientras las piernas cuelgan para ver la ciudad.

"Podrás visualizar la Casa de Campo y toda la ciudad de Madrid, con unas vistas únicas y espectaculares", publica la web del parque temático. La atracción, de 80 metros de altura, quedó detenida en la parte más alta. Uno de los pasajeros aprovechó la ocasión para inmortalizar el momento y quejarse de que había gente "llorando" y el personal de la atracción "sin hacer nada".

Aunque la persona que graba no estaba sola, a su lado su compañero permanece inmóvil ante el miedo y pánico de estar suspendidos a tantos metros de altura. Muchos de los comentarios del video se referían al chico de rojo: "El otro haciendo el plan de su vida para bajar", "El otro: si no me muevo no se cae", "El de rojo está pensando 'voy a fingir que esto no está pasando y que estoy en el sofá de mi casa'" o "El otro muchacho pensando si está conforme con lo que ha vivido hasta ahora por si no salían de ahí".

Rescatan a 14 personas de una atracción

El pasado mes de octubre, en el recinto ferial de Valdespartera en Zaragoza, casi una veintena de personas vivieron momentos de tensión y preocupación al quedar suspendidos a 18 metros de altura en un columpio gigante durante más de dos horas en las fiestas del Pilar.

Al lugar acudió el cuerpo de bomberos de la ciudad, que tuvieron que ejecutar un rescate vertical a 20 metros de altura. Gracias a la autoescala pudieron llegar hasta donde se encontraban los 14 pasajeros.

El rescate se produjo de uno en uno, asegurándose que cada individuo estaba a salvo. Ninguno de los ocupantes de la atracción resultó herido. Los bomberos ya habían realizado durante esa semana varios simulacros al poder prever que durante las fiestas se produciría alguno de ellos en las múltiples atracciones en la que disfrutan miles de personas.

