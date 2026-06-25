La historia de Mercy y Goodness, la primeras siamesas del mundo unidas por la cabeza y separadas gracias a la IA

Es una historia inédita, una operación exitosa que marca un antes y un después en la cirugía global, las gemelas nigerianas Mercy y Goodness fueron separadas con éxito tras nacer unidas por la cabeza debido a una condición médica llamada craniopagus. La intervención fue liderada por la organización benéfica internacional Gemini Untwined en el Centro Médico Sheikh Khalifa de Abu Dabi.

Las dos pequeñas compartían tejido cerebral, parte de la estructura ósea y una red de conexiones sanguíneas. El equipo compuesto por 60 expertos procedentes de los Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Nigeria y Brasil trabajó durante seis meses en un proceso que requirió un total de cuatro intervenciones quirúrgicas.

Ayuda de la IA

Los profesionales se apoyaron del uso de la plataforma de inteligencia quirúrgica XRlabs. A través de tomografías y resonancias magnéticas, el sistema pudo generar un "gemelo digital" en tres dimensiones de la anatomía de los bebés.

Gracias a este modelo virtual, los cirujanos pudieron explorar el interior de la cabeza de las niñas a escala milimétrica antes de iniciar la operación real, trazando una ruta segura por el mapa de arterias y neuronas compartidas.

La operación duró más de 12 horas. Durante las operaciones, se emplearon herramientas de inteligencia artificial y realidad aumentada para preparar cada fase de la intervención logrando diseñar en cuestión de segundos y mediante IA, los implantes craneales necesarios. La reconstrucción de las estructuras óseas se consolidó con piezas de titanio personalizadas mediante impresión 3D.

Tras la operación exitosa, Mercy y Goodnes ya no comparten su anatomía y avanzan en su proceso de recuperación gracias a la colaboración entre el talento médico y la tecnología.

La historia de Mercy y Goodness

Tal y como relata la organización benéfica internacional Gemini Untwined, "Mercy y Goodness nacieron en el estado de Ekiti, Nigeria, unidas por la cabeza, con cráneos fusionados y tejido cerebral y vasos sanguíneos compartidos. A los seis meses de edad, fueron remitidas al equipo de Gemini Untwined".

El éxito de este caso refleja casi dos décadas de experiencia, y cada separación ha contribuido a un enfoque más refinado y consistente de lo que sigue siendo uno de los procedimientos más complejos en neurocirugía pediátrica.

El profesor Jeelani añadió: "Las técnicas que desarrollamos en estos casos siguen evolucionando, lo que contribuye a que las cirugías sean más seguras y eficaces. Con el tiempo, este trabajo no solo contribuye a mejores resultados para los gemelos craneopagos, sino también a avances más amplios en la cirugía pediátrica".

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