VÍDEO: Un niño de 11 años rescatado en Venezuela tras permanecer atrapado bajo los escombros durante 70 horas

Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira (Venezuela), ha sido rescatado este sábado tras seis horas de labores de alta precisión. Han sido los rescatistas colombianos los que han logrado llegar hasta el menor, que permanecía a tres metros de profundidad, y extraerlo de forma segura.

El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela asciende a nueve, mientras que 131 siguen desaparecidos, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Según los últimos datos del Gobierno venezolano, hay 1.430 muertos, 3.238 heridos y, al menos, 3.142 familias damnificadas.

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