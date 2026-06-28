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Machu Picchu

Un turista francés muere tras visitar las ruinas de Machu Picchu en Perú

Fue auxiliado por atención médica y trasladado al Centro de Salud de Machu Picchu tras ser evaluado en una clínica, lamentablemente falleció durante el trayecto.

Machu Picchu

Machu Picchu Perú

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Juan Vivancos
Publicado:

Thierry François Roger, como se llamaba el hombre, falleció el pasado viernes a los 70 años de edad después de visitar las famosas ruinas de Machu Picchu, ubicadas en Cusco, Perú. El ciudadano francés sufrió una descompensación de salud por causas aún no detalladas y tuvo que ser socorrido por atención médica, tal y como indica La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC).

Se activaron los protocolos

De inmediato el personal de rescate del Ministerio de Cultura activó los protocolos de atención y lo trasladó al tópico de la Clínica Pardo y tras ser evaluado médicamente se le evacuó en una ambulancia dirección al Centro de Salud de Machu Picchu para recibir atención especializada.

Lamentablemente el turista falleció durante el traslado. El Ministerio de Cultura no dio a conocer las causas de la muerte pero expresó "sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos" del fallecido.

Una de las siete maravillas del mundo

Las ruinas incas de Machu Picchu son una de las siete maravillas del mundo, por lo que recibe gran cantidad de turistas continuamente. Desde el 19 de junio el promedio de personas al día que lo visitan asciende a 5600, debido al inicio de la temporada alta. Las ruinas se ubican a más de 2400 metros sobre el nivel del mar, en la zona selvática de la región del Cusco.

Debido a la alta demanda por conseguir entradas, en las últimas semanas muchos turistas tuvieron que esperar un día para ingresar en el sitio arqueológico, lo que ha originado largas colas y malestar. El pasado 25 de mayo, la organización internacional New 7 Wonders advirtió que persisten riesgos y problemas de infraestructura en Machu Picchu que amenazan el estatus de nueva maravilla del mundo, que se le otorgo en 2007.

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