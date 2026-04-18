Detienen a una mujer por la muerte de una niña con autismo: su cuerpo estaba boca abajo en un estanque

Una mujer ha sido detenida por la muerte de una niña de siete años con autismo, cuyo cuerpo fue encontrado en un estanque situado en un campo de golf.

La menor, Nyla May Bradshaw, fue encontrada sin vida el pasado 30 de marzo en un estanque de South Yorkshire, cerca de Doncaster. Según ha informado la policía, una mujer de unos 30 años ha sido detenida bajo sospecha de homicidio por negligencia grave y de descuido hacia una menor. Posteriormente, ha quedado en libertad bajo fianza mientras continúan las invevstigaciones.

El inspector jefe Gary Magnay ha explicado que, aunque en un primer momento no se consideró que la muerte fuera sospechosa, las pesquisas se han ampliado para analizar con mayor detalle lo ocurrido antes del trágico final.

La menor atravesó una valla

Durante la investigación inicial judicial se ha podido saber que Nyla era una niña con autismo, y que el día de su muerte se encontraba al cuidado de una niñera, quien la llevó a un parque cercano en la zona de Owston. En algún momento del paseo, la menor atravesó por un hueco de una valla y se dirigió hacia una zona boscosa próxima al campo de golf.

La alarma se activó cuando la cuidadora llamó tanto a la policía como a la familia, al percatarse de la desaparición. Finalmente, la niña fue localizada inconsciente y boca abajo en el estanque. Fue trasladada a un hospital, donde los médicos no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

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En junio del pasado año ocurría un caso similar, pero esta vez en España, cuando un hombre era encontrado sin vida en un estanque en Vitoria. El cadáver, que flotaba boca abajo en el agua, fue rápidamente detectado por quienes caminaban o corrían por el parque. Alertados por la escena, avisaron inmediatamente a los servicios de emergencias, quienes se desplazaron hasta el lugar para recuperar el cuerpo.

El estanque del parque de San Martín, donde se localizó el cuerpo sin vida, se encuentra en una zona verde muy concurrida por residentes del barrio y usuarios que practican ejercicio o pasean diariamente. El hallazgo generó cierta conmoción entre quienes se encontraban en ese momento en el parque, acostumbrados a la tranquilidad del entorno.

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