Atresmedia, reconocida con el premio 'Amigo del Autismo' 2026 por su compromiso con la sensibilización

Cada año, los premios 'Amigo del Autismo' reconocen la labor de personas y organizaciones especialmente comprometidas con el colectivo del autismo. Durante el acto institucional que Autismo España ha organizado en el Congreso de los Diputados ha conmemorado el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

La apertura de este acto la ha protagonizado la Presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha aprovechado para saludar a los premiados. "Desde las instituciones debemos ser conscientes de que aún hay muchos problemas por solucionar", ha afirmado Armengol. Ha añadido que se debe otorgar a la ciencia de recursos y cumplir con las demandas de este colectivo, ya que es primordial asegurar una sociedad igualitaria.

Pedro Ugarte, Presidente de Autismo España, ha reclamado que las personas autistas siguen siendo ignoradas y que deben participar más en las actividades. Ugarte destaca que España ha avanzado en los derechos o el empleo de las personas autistas, aunque dice que aún queda mucho por hacer y reconoce problemas de financiación. "Necesitamos apoyos estables, continuados y de calidad", ha reclamado el Presidente de la Confederación, que ha comentado que otro gran reto es el diagnóstico, donde a pesar de los avances se sigue llegando tarde. "Es imprescindible poner en marcha acciones que reflejen las necesidades de las personas con autismo. Seguimos avanzando, pero aún queda mucho por hacer", reconoce Ugarte.

El reconocimiento a Atresmedia responde a años de colaboración activa con Autismo España. A través de la cesión de espacios publicitarios, la difusión de campañas institucionales y la cobertura informativa en sus programas y servicios de noticias, el grupo ha contribuido a dar visibilidad a la realidad de las personas con autismo y sus familias.

"Poner nuestro altavoz al servicio de la sociedad"

Entre las iniciativas más destacadas figura la campaña 'Junto al autismo', desarrollada junto a Fundación Orange y Autismo España, con el objetivo de acercar a la sociedad las principales características del trastorno del espectro autista.

El galardón reconocido a Atresmedia ha sido recogido por Patricia Pérez González, directora general corporativa del grupo y responsable de su Fundación, que ha reconocido que es todo un orgullo recoger este premio por el que todo el equipo se siente muy agradecido. "Galardones como este nos ayudan a seguir trabajando y poner nuestro altavoz al servicio de la sociedad", ha dicho Patricia Pérez, que, además, ha destacado que la ayuda del grupo a difundir mensajes crea una sociedad con más respeto e inclusión.

Durante el acto también se ha reconocido la labor de otras instituciones y personalidades como la Guardia Civil, que ha contribuido a construir entornos más accesibles, seguros y respetuosos para el colectivo; o Manuel Nevado, fundador de la Asociación Nuevo Horizonte y de la Federación Autismo Madrid, a quien destacan la dedicación, la sensibilidad y el compromiso inquebrantables con las personas con autismo y sus familias.

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