Encuentran el cadáver de una adolescente con discapacidad que llevaba un mes muerta y detienen a sus padres

Una adolescente de 15 años con parálisis cerebral ha sido hallada sin vida en su vivienda en la localidad de Federación, en la provincia de Entre Ríos, Argentina. Los padres han sido arrestados bajo un presunto delito de abandono seguido de muerte tras el descubrimiento del cuerpo el pasado 1 de abril, tal y como informa el diario 'Elentreríos'.

Según los informes preliminares, el cuerpo de la adolescente presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que llevó a los peritos a estimar inicialmente que llevaba entre 48 y 72 horas sin vida.

El estado del cuerpo obligó a trasladar los restos a la localidad de Oro Verde para la realización de estudios más exhaustivos, que han determinado que la menor habría fallecido como mínimo un mes antes del hallazgo, a pesar de que, por el momento, aún se desconoce la causa exacta de la muerte.

Ahora, el expediente judicial se encuentra a la espera de los resultados definitivos de la autopsia y la incorporación de nuevos testimonios y pruebas. La joven, que vivía junto a un hermano menor, dependía de terceros para subsistir debido a su condición de parálisis cerebral. Además, según medios locales, la madre padece de un delicado cuadro de salud mental, y el padre no residía de manera permanente en el domicilio.

Aunque todavía no se recibieron declaraciones de los imputados, la fiscal Josefina Penón declaró que “la madre de la víctima ha tenido episodios o ha intentado atentar contra su vida. Toda esa evidencia que está en el expediente se va a ampliar porque hasta ahora es muy poco lo que se pudo reunir”.

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