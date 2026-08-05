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Crisis migratoria

Francia refuerza la seguridad fronteriza con España y quintuplica sus efectivos

400 policías controlan los pasos fronterizos, toda la red ferroviaria y vigila desde el aire con tres aeronaves quién cruza al país galo.

Control de fronteras en la frontera con Francia

Control de fronteras en la frontera con Francia EFE

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Paula Rioz
Paula Rioz
Publicado:

La crisis migratoria de Ceuta ha provocado que Francia quintuplique la seguridad en los puntos críticos de la frontera con España. 400 efectivos vigilan noche y día el paso al país galo por Irún y su presencia es notoria en el peaje de Biriatou. Desde el aire tres aeronaves custodian la frontera.

El despliegue policial atiende también a la red ferroviaria donde se están realizando controles exhaustivos. Para llevar a cabo estos operativos Francia ha activado su Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida.

De esta forma, fuerzas de seguridad francesas, aduanas y militares, junto con la Policía Nacional española, dentro de la colaboración transfronteriza, forman parte del dispositivo de control fronterizo tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Control y colaboración

El ministro de Interior galo, Laurent Nuñez, anunció en la red social X la decisión de activar una unidad fronteriza especial para reforzar la supervisión de las personas que crucen la frontera con Francia. El gobierno de Emmanuele Macron evita secundar la propuesta de Italia de suspender el espacio Schengen con España, pero ha decidido multiplicar los efectivos en la frontera. Un operativo que “se densificará tanto como sea necesario”, asegura el ministro francés.

Francia sí ha ofrecido colaboración a España. Macron ha estado en contacto con Pedro Sánchez durante toda esta crisis para “ofrecer su solidaridad y proponer toda la ayuda necesaria, incluida a través de Frontex”. "Ceuta no se beneficia de la libre circulación hacia el resto del espacio Schengen. A pesar de eso, solicité ayer al Ministro del Interior que refuerce los controles en nuestra frontera con España si fuera necesario: 4 unidades de fuerzas móviles, aviones y drones están desplegados", informó el jefe de Estado francés.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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