Detenido un alumno de 14 años tras disparar al director y a una profesora de un instituto en Francia

Un adolescente de 14 años ha sido detenido este lunes tras disparar al director y a una profesora del instituto Joseph Lakanal, en la localidad francesa de Aubagne, a pocos kilómetros de Marsella, según han informado fuentes policiales a los medios locales.

El director, de 53 años, recibió un disparo con un proyectil de calibre 12 cuando se encontraba en un pasillo del centro, según ha precisado la cadena BFMTV. La profesora, de 37 años, también resultó herida. Ambos han sido hospitalizados y sus vidas no corren peligro.

El alcalde de Aubagne, Jean-Pierre Squillari, ha explicado que el detenido es alumno del propio instituto. Según su relato, el adolescente entró en el edificio y disparó primero contra el director y después contra la docente.

El consejero principal de educación del centro logró reducir y desarmar al menor, ha añadido el regidor en declaraciones recogidas por BFMTV.

Los alumnos estaban en clase

Squillari ha señalado que los estudiantes no presenciaron el ataque, ya que los disparos se produjeron en un pasillo mientras estaban en las aulas. Tras lo ocurrido, se ha activado un dispositivo de atención psicológica para atender al alumnado.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha condenado los hechos y ha anunciado que se desplaza al instituto junto al titular de Interior, Laurent Nuñez.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Geffray ha calificado el ataque de "inadmisible" y ha señalado que refleja el desarrollo de una "violencia desbocada" en la sociedad, contra la que ha llamado a movilizarse.

Por el momento, se desconocen los motivos del adolescente. Tampoco se ha establecido ninguna relación entre el ataque y las movilizaciones estudiantiles que se suceden en Francia y que este lunes han dejado al menos ocho trabajadores del sistema educativo heridos, según el Ministerio de Educación.