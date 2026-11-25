El ICE ha anunciado que el estudiante universitario español de 22 años detenido en Florida permaneció en Estados Unidos más tiempo del autorizado. La agencia asegura que seguirá bajo custodia hasta que se tramite su deportación a España.

Ahora, las autoridades estadounidenses le han ofrecido acogerse al programa de auto deportación de la Casa Blanca: 3.000 dólares y un vuelo gratuito para regresar a su país de origen.

El estudiante, de origen catalán, se encuentra detenido en el estado de Georgia a la espera de que se resuelva su situación. El joven perdió su permiso de residencia cuando la universidad se lo retiró sin avisarle, después de matricularse en un curso impartido íntegramente online.

La agencia federal detalló que el joven entró por última vez en Estados Unidos el pasado 14 de enero y que “excedió su estatus legal”. El estudiante contaba con un visado F-1 vigente hasta 2029. Sin embargo, la universidad le dio de baja el documento I-20, que acredita su condición de estudiante internacional y le permite permanecer legalmente en el país.

Su abogada, Regina Pitarch, asegura que el joven está detenido en condiciones extremas. Además de llevar un uniforme naranja, como el resto de los internos, apenas le dan de comer y le resulta muy complicado conciliar el sueño, ya que las luces de las instalaciones permanecen encendidas durante toda la noche.

La letrada también ha denunciado que el joven firmó, sin asistencia legal, unos documentos que le presentaron como una salida voluntaria. Incluso ha criticado la actuación de la universidad: «Consideramos que es una negligencia por parte de la universidad el no haberle informado debidamente».

El Govern se ha puesto en contacto con la familia y trabaja para conseguir la liberación del estudiante lo antes posible. «Nos hemos puesto a disposición de su abogada para todo aquello que podamos facilitar, para garantizar las buenas condiciones del joven y para una vuelta lo antes posible», ha afirmado la portavoz, Sílvia Paneque. El Departament d’Exteriors, con Jaume Duch al frente, trabaja «con discreción», aunque Paneque ha advertido de que no puede dar «más detalles que los necesarios».

El caso llega después de que se viralizaran las imágenes de la detención de un mexicano y su hija por agentes del ICE cuando subían a un avión en el aeropuerto de Seattle. Unas detenciones que parecen haberse convertido en el epicentro de las políticas migratorias de Donald Trump.

Según el Pew Research Center, el 74 % de los latinos en Estados Unidos asegura haber visto u oído hablar de la actividad del ICE en su ciudad. El dato supone un aumento de 15 puntos porcentuales respecto al año pasado.