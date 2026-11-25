Estados Unidos planea establecer nuevos aranceles a China, la Unión Europea y otras doce economías mundiales. El argumento que alega es que sus actos y su sobrecapacidad industrial son "irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense", bajo el amparo en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. China, la UE, Singapur, Suiza, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea, Vietnam, Taiwán, Bangladesh, Japón e India son los receptores de dichas tasas, según ha señalado la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

"Durante décadas, muchos de nuestros socios comerciales han adoptado estrategias industriales basadas en atacar la manufactura, la supresión de salarios y mano de obra, el apoyo financiero y de otro tipo, los insumos de la economía no de mercado y otras prácticas distorsionadoras del mercado que inclinan la balanza comercial a su favor, a la vez que erosionan la base manufacturera de Estados Unidos", ha señalado el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La administración estadounidense considera que los subsidios y otros apoyos gubernamentales han creado un exceso de capacidad industrial en estas economías, lo que permite a sus empresas inundar los mercados globales con productos más baratos, perjudicando así a los productores estadounidenses.

Las importaciones afectadas

La propuesta de nuevos aranceles afectará hasta en un 20% adicional a algunas importaciones chinas, que podrían verse afectadas por un aumento de hasta el 40%, sobre todo para enfrentar el exceso de producción de la industria china para empujar precios de competidores a la baja.

Estos aumentos de los aranceles también afectarán a economías aliadas como las de la Unión Europea, India, Japón, Singapur y Corea del Sur, mientras que por el momento Estados Unidos decidió excluir del aumento de los gravámenes a México y Noruega.

Los aranceles no serán inmediatos, ya que bajo la ley invocada para imponer estos gravámenes, antes el Gobierno debe cumplir varios procesos, incluidas audiencias, consultas públicas y otros pases, que deberían estar completados en los próximos dos meses.