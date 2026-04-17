Detenido un actor de 'Los juegos del hambre' por intentar matar a tres personas con un arma de fuego

Conocido por su participación en la primera película de la saga 'Los juegos del hambre', el actor Ethan Jamieson ha sido detenido en Estados Unidos tras ser acusado de una "agresión con intención de matar", según los documentos judiciales a los que han tenido acceso medios estadounidense como People o TMZ.

El suceso investigado por la policía de Raleigh (Carolina del Norte), tuvo lugar el pasado 23 de marzo, mientras que el arresto se produjo el 8 de abril. Ahora, el intérprete enfrenta delitos graves por intento de homicidio y asalto con arma mortal por el uso de una pistola semiautomática de 9 mm contra tres hombres.

La investigación señala a Jamieson como presunto autor del disparo dirigido al vehículo en el que se encontraban los identificados como E.F., J.M. y K.W.

Según el relato policial, los agentes recibieron una alerta a las 21:52 horas la noche del 22 de marzo. A su llegada, dieron con a una de las víctimas, que aseguró que un individuo desconocido que circulaba en una bicicleta eléctrica fue quien había efectuado el disparo contra su coche en movimiento.

El historial policial del actor

El pasado 9 de abril se le denegó la libertad bajo fianza al intérprete, mientras que su próxima comparecencia judicial está prevista para el 30 de abril.

El arresto de este mes es ya el segundo en el último año y medio. Se suma a otros altercados como el ocurrido en marzo de 2025, que fue detenido por resistencia a la justicia en esta misma ciudad.

Su breve carrera en la gran pantalla

A sus once años, Jamieson se metía en la piel de Anthony para orquestar su debut 'The Rusty Bucket Kids: Journey to 16'. Incluso, un año antes ya se dejaba ver en un capítulo de la serie 'One Tree Hill'. También ha participado en otras series como 'Lawman' y 'Fire in the hole'.

Sin embargo, desde su salto a la fama con la adaptación de Suzanne Collins, 'Los Juegos del Hambre' solo ha hecho un trabajo más como actor. En 2013, participó en un episodio más de la serie 'Justified: La ley de Raylan' interpretando a Milo Truth.

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