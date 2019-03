Detenida una niñera en Nueva York por apuñalar a dos niños de uno y seis años

Una niñera ha sido detenida por apuñalar hasta la muerte a un niño de un año y a una niña de seis mientras cuidaba de ellos en su vivienda familiar, según ha informado el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).



El portavoz policial Paul Browne ha explicado que la madre descubrió los cuerpos sin vida de los dos niños en la bañera, al llegar a casa procedente del trabajo, sobre las 17.30 horas (23.30 horas en España).



La niñera, cuya identidad no ha trascendido a los medios de comunicación, estaba tendida en el suelo del cuarto de baño con varios cortes en el cuello, que se habría provocado ella misma, junto a un cuchillo de cocina ensangrentado.



La cuidadora infantil ha sido trasladada a un hospital cercano bajo custodia policial. De acuerdo con fuentes médicas consultadas por el diario 'The New York Times' lo más probable es que sucumba a la gravedad de sus heridas.



El suceso ha tenido lugar en un apartamento del edificio 57 de la calle 75 de Manhattan, cerca de Central Park, en el lujoso barrio del Upper West Side.



Una vecina avisó al NYPD tras escuchar los "gritos desgarradores" de la madre, una doctora de 38 años de edad, y los del conserje del edificio, que repetía: "Le has cortado la garganta, le has cortado la garganta".