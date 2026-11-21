Las autoridades finlandesas sospechan que un helicóptero ruso ha violado este sábado su espacio aéreo en un incidente que podría estar relacionado con las operaciones de rescate y seguimiento de un carguero ruso atacado con drones en el golfo de Finlandia. El aparato habría entrado en territorio finlandés mientras el buque, dañado y en llamas, se desplazaba hacia sus aguas territoriales.

El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, ha informado de la presunta incursión a través de su cuenta de X, donde ha señalado que las Fuerzas de Defensa y la Guardia Fronteriza están investigando lo ocurrido en coordinación con otras autoridades.

La posible violación del espacio aéreo se produce después de que dos drones ucranianos atacaran un buque mercante ruso en aguas internacionales del golfo de Finlandia, cuando navegaba hacia Kaliningrado, el enclave ruso situado entre Polonia y Lituania.

El carguero ruso, incendiado y a la deriva

El ataque tuvo lugar al oeste de Suursaari, en el sector oriental del golfo de Finlandia, a unas tres millas náuticas de la frontera rusa, según informó el gobernador de la región de Leningrado, Alexandr Drozdenko.

La embarcación sufrió daños y comenzó a arder tras el impacto. El barco se encuentra a la deriva y se desplaza desde aguas internacionales hacia el norte, adentrándose en territorio marítimo finlandés.

La Guardia Fronteriza de Finlandia ha asumido las operaciones de rescate marítimo y ha desplegado efectivos en la zona para atender la emergencia y evaluar sus posibles consecuencias.

El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, ha confirmado que las autoridades están gestionando la situación y ha advertido de que el humo provocado por el incendio se está extendiendo hacia zonas próximas a Finlandia. Asimismo, ha defendido el derecho de Ucrania a protegerse frente a la agresión rusa.

Restricciones temporales en el golfo de Finlandia

Como medida preventiva, las autoridades finlandesas suspendieron temporalmente el tráfico aéreo y marítimo en el sector oriental del golfo de Finlandia para proteger a la población y facilitar la respuesta ante posibles nuevos ataques.

Las restricciones se levantaron a las 14:00 horas locales, una vez evaluada la situación. Helsinki ha asegurado que el incidente no supone, por el momento, un peligro para el resto de embarcaciones que navegan por la zona.

Los equipos de emergencia también están preparando medidas para afrontar posibles daños medioambientales derivados del incendio, en coordinación con distintos organismos nacionales y autoridades internacionales.

Finlandia ha informado de lo ocurrido a sus aliados y ha anunciado que ofrecerá nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.