Las alarmas aturdieron las ciudades fronterizas con Ucrania la madrugada de este viernes sobre las 6:30 horas. Dos misiles y un dron de origen ruso impactaron en suelo polaco, territorio de la Unión Europea y de la OTAN. Así lo afirma el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, quien calificó el episodio de “otra provocación intencionada” de Moscú y anunció que pedirá a la OTAN reforzar la defensa de su flanco oriental con aviones de vigilancia.

Además, el ministro ha expresado en la rueda de prensa que este viernes "se produjo una violación del espacio aéreo polaco con la entrada de objetos de la Federación Rusa" y añadió que "este ataque de la Federación Rusa contra el territorio de Ucrania, que afectó a Polonia, fue uno de los mayores desde el inicio de la guerra a gran escala en Ucrania".

Apuntó que uno de los proyectiles, un misil de crucero Ch-101, cayó en Nowy Lipowiec, en el distrito de Biłgoraj (voivodato de Lublin); el segundo impacto se registró en Rudnik nad Sanem, en el voivodato de Subcarpacia; y el dron a reacción cayó en Mołodycz, todos ellos a menos de 50 kilómetros de la frontera polaco-ucraniana.

Este nuevo ataque ruso coincide con la participación en la misma zona de maniobras militares con 2.800 efectivos de 11 ejércitos europeos. En estas maniobras 'Koalicja26.2', que se desarrollan cerca de las zonas de los impactos, participan casi 3.000 soldados de 11 países de la OTAN, incluida España, pero no cuentan con la participación de Estados Unidos.

La reacción de la Casa Blanca

Sobre la respuesta de Estados Unidos al incidente, Tusk subrayó que "Estados Unidos no quiere reaccionar de forma desproporcionada, no quieren que esta reacción provoque otra espiral similar, y lo entiendo". "Pero no siempre, por decirlo suavemente, estoy de acuerdo con la evaluación, la interpretación de la parte estadounidense en lo que respecta a estos sucesos", sostuvo. El ministro insistió que, tras la investigación en curso, las autoridades polacas ofrecerán información "con total fiabilidad sobre lo que realmente sucedió, no sobre lo que le conviene a alguien".

Polonia pide refuerzo de la OTAN

Kosiniak-Kamysz dice que solicitará "a los mandos de la OTAN un aumento de fuerzas y medios en el marco de la operación 'Eastern Sentry'" porque, recalca, "no se nos va a asustar ni a intimidar". Durante la incursión, el espacio aéreo de Polonia fue patrullado por cazas polacos F-16 y aviones de combate suecos Gripen. Entre las medidas planteadas figura el despliegue de más aviones de vigilancia, con el fin de mejorar la detección de posibles incursiones y anticiparse a nuevas amenazas procedentes del territorio ruso.

Antecedentes de incursiones rusas en Polonia

Ya han caído proyectiles rusos en territorio polaco durante la guerra en Ucrania, que en febrero cumplirá cinco años. Desde diciembre de 2022, se han producido tres incursiones de proyectiles. Durante ese mes, un misil caído en Przewodów causó dos muertos, mientras que en julio de este año, durante un ataque ruso en el oeste de Ucrania, un misil dejó un cráter de diez metros en la localidad polaca de Tarnawa Kolonia, a 92 kilómetros de la frontera.

En septiembre de 2025, varios drones de Rusia entraron en Polonia y algunos acabaron impactando en tierra, un episodio que Tusk describió después como "drones de (Vladímir) Putin", en referencia al presidente ruso.

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