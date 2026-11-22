Un hombre de 48 años ha sobrevivido a una puñalada que le atravesó el cuello en el municipio brasileño de Machado, en el estado de Minas Gerais. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 14 de noviembre en una propiedad rural. Su esposa, de 45 años, fue detenida como sospechosa de la agresión.

El herido llegó consciente a los servicios de urgencias de la Santa Casa de Machado, con el cuchillo todavía clavado. Posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario Alzira Velano, en la localidad de Alfenas, donde un equipo médico intervino para retirar el arma.

Según explicó el cirujano Rommel Carneiro, la hoja penetró por un lateral de la nuca y alcanzó la zona próxima a la boca, provocando una fractura de mandíbula. Su trayectoria pasó a aproximadamente un centímetro de importantes vasos sanguíneos, aunque no dañó la carótida.

"Por suerte, no alcanzó la carótida. Conseguimos controlar la hemorragia y operar a tiempo", explicó el médico, según recoge el medio brasileño 'TNOnline'. La principal dificultad de la intervención consistió en extraer el cuchillo sin causar nuevas lesiones.

La operación terminó con éxito. El paciente pasó dos días en la unidad de cuidados intensivos y recibió el alta el jueves 19 de noviembre. Su recuperación continúa con seguimiento médico para detectar posibles infecciones derivadas de la herida.

La Policía investiga a su esposa

La Policía Militar detuvo a la mujer como sospechosa del ataque. Según la información policial recogida por la prensa brasileña, durante su declaración ofreció versiones contradictorias y no pudo aclarar cómo había resultado herido su marido.

La Policía Civil de Minas Gerais investiga las circunstancias de la agresión y la posible implicación de la detenida.