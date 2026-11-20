Reinaldo Dennes, de 70 años, estaba condenado a muerte por el asesinato de Janos Szucs, comerciante de diamantes, durante un robo millonario en Houston en 1996. Con esta última, las autoridades en Texas realizaron su novena ejecución del año por pena de muerte.

La ejecución se prolongó más de una hora porque el personal penitenciario tuvo dificultades para encontrar la vena adecuada donde colocar las dos vías intravenosas con el sedante pentobarbital, un fármaco habitual en este tipo de procedimientos. Las vías las colocaron finalmente en el pie izquierdo y en el lado izquierdo del cuello del preso, que estuvo sujeto a la camilla durante 63 minutos.

Las quejas del dolor del preso

Después de aplicarle la inyección letal, Dennes gritó "no funciona", durante un episodio que empezaba a recordar Christa Pike, una presa que sobrevivió el mes pasado tras recibir dos dosis de inyección letal en Tennessee. Después de una hora, Dennes murió sobre las 20:00 horas en la penitenciaría de Hunstville. "Me duele muchísimo la pierna derecha. No creo que esto sea normal. Llévame contigo, padre. No me dejes sufrir así. Vamos", gritó el reo antes de que la inyección acabara con su vida.

Fuentes penitenciarias aseguraron que el recluso podría haber exagerado y aseguraron que todo fue según lo previsto excepto la hora de encontrar la vena para el pinchazo. Amanda Hernández, la portavoz del Departamento de Justicia Penal de Texas, reconoció que hubo "varios intentos fallidos" para encontrar la vena, aunque defendió que se respetaron todos los protocolos.

Cuando le preguntaron por las quejas de dolor del preso, Hernández recalcó lo que también habían intuido desde prisión, que podría haberlas fingifo: "Creo que sí, hubo acusaciones... No hubo nada anormal por nuestra parte". También dijo que "no es la primera vez" que un recluso denuncia dolor durante una ejecución.

Condenado a muerte por un asesinato

Dennes había sido condenado por la muerte del dueño de una joyería que asaltó para robar diamantes valorados en 3.6 millones de dólares. La víctima era Janos Szucs, quien fue hallado con múltiples disparos en su oficina el 24 de enero de 1996.

Florida también realizó este jueves una ejecución penal, con la que rompió un récord al cumplir veinte casos aplicados de la pena de muerte en menos de un año.