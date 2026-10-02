Christa Pike sobrevive a un intento fallido de ejecución en Tennessee tras quejarse de fuertes dolores 

La ejecución de Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee por el asesinato de Colleen Slemmer, tuvo que ser suspendida después de que el procedimiento mediante inyección letal no pudiera completarse.

Según varios periodistas que presenciaron el intento, Pike manifestó en distintos momentos que sentía "un intenso dolor en el brazo". La periodista Tori Gessner, de la cadena WKRN, aseguró que la reclusa llegó a preguntar si "aquella reacción era habitual durante una ejecución". Para el parecer de la periodista, que ha presenciado ya cinco ejecuciones, "nada de lo ocurrido fue normal".

Los testigos también describieron ronquidos, quejas y movimientos bruscos de las piernas, hasta el punto de que las sábanas que la cubrían llegaron a desplazarse. En algunos momentos, la cortina que separaba la sala de ejecución de los observadores permaneció cerrada, por lo que los periodistas únicamente pudieron escuchar lo que ocurría.

La administración penitenciaria de Tennessee afirmó que sus funcionarios actuaron conforme al procedimiento establecido. Sin embargo, el episodio ha generado dudas sobre el desarrollo de la ejecución y ha llevado al gobernador del estado, Bill Lee, a ordenar una investigación y suspender las ejecuciones previstas para este año.

Pike, en el corredor de la muerte desde 1996

Pike, de 50 años, permanecía en el corredor de la muerte desde 1996 por el asesinato de Slemmer, cometido cuando ambas eran muy jóvenes. Aunque fue condenada junto a otras dos personas, Pike fue la única que recibió la pena capital.

Antes del procedimiento, sus abogados habían planteado la posibilidad de utilizar un pelotón de fusilamiento, alegando entre otras cuestiones el temor de Pike a sufrir durante la administración de la inyección letal. Esa alternativa no estaba contemplada para su caso.

La familia de Slemmer también ha reaccionado al fracaso de la ejecución. Su madre, May Martínez, califica lo ocurrido de "desastre" y cuestiona la manera en que las autoridades comunicaron a la familia que la ejecución no había podido llevarse a cabo.