Francia: El desgarrador relato de la mujer que fue violada por 51 hombres tras ser drogada por su marido: "Fue como si estuviera muerta"

Los ojos están puestos en Francia, en concreto en el juicio contra un hombre acusado de drogar a su mujer durante diez años para que 51 personas la violasen. Por primera vez, la víctima sube al estrado y cuenta su terrible experiencia frente a los acusados, que debido al número, no hay suficiente espacio en el banquillo y tienen que sentarse junto al público .

La mujer de 71 años y con tres hijos, ha contado como había quedado "convertida en ruinas" por la traición de un hombre al que había considerado un tipo bien intencionado y agradable" durante un matrimonio de 51 años. Rodeada de sus abogados y de sus hijos, la mujer enfrenta un juicio que se alargará hasta el 20 de diciembre, donde declararán acusados, de entre 26 y 74 años, y acusación.

La historia desgarradora comenzó en 2011 cuando el electricista jubilado Dominique Pelicot, de también 71 años, drogó a su mujer, dejándola indefensa, e invitó a desconocidos mediante internet para que tuviesen relaciones sexuales con ella.

Pelicot usaba, según 'The Sun', sedantes muy fuertes que esparcía sobre su cena y dejaba a Gisele con una pérdida de memoria tal que temió tener Alzheimer. La víctima no tenía ni idea de lo que le sucedía en esos vacíos de memoria. Lo supo cuando la Policía descubrió los crímenes secretos de su marido y se lo contaron.

Mirada fija a su marido y rota en llanto

Gisele llegó al juicio con el permiso de que las cámaras y medios que se encuentran en el proceso puedan grabarla, ya que renunció a su derecho al anonimato. De hecho, ha desafiado las demandas de la fiscalía y los abogados defensores de que se prohíba a los periodistas y al público ingresar al tribunal. Tiene el objetivo de poner el foco en estos casos, ya que el suyo no es el único en el que se droga a una persona para después abusar de ella.

Vestida de rojo, miró a su marido, Pelicot, fijamente y dijo: "Mi marido me sacrificó por estas obscenidades". Entre llantos, Gisele contó que "era una mujer drogada y abusada", que era "como si estuviera muerta". "Me trataron como a un trozo de carne", relata.

El marido de la víctima y cabecilla de estos encuentros, se ha declarado culpable de violación junto con otros 13 hombres. Ha sido enviado a prisión preventiva y se sospecha que reciba una sentencia de 20 años de cárcel.

Sin embargo, 35 de los acusados niegan que hayan participado en esto y uno está prófugo. De hecho, el número de atacantes se ha limitado a 51 en este proceso judicial, entre los que figuran un concejal, un enfermero, un bombero, un trabajador de informática, un guardia de prisión, un periodista... Pero según la investigación, se cree que el número asciende hasta a 83, sin embargo no se pudo identificar a todos. Uno de los hombres tuvo relaciones con Gisele con VIH, por tanto puso su salud en peligro

Muchos de ellos relatan que pensaban que las violaciones estaban permitidas, porque "es su esposa, y él hace con ella lo que quiere". Otro alegaba a los agentes que pensaba que tenía que ser legal porque estaba grabado en vídeo.

Las primeras señales

Algo andaba mal y Gisele lo sabía. Se casó con Pelicot en 1980 y con él tuvo dos hijos y una hija. Todo parecía ir normal hasta que notó que comenzó a perder cabello y peso de forma descontrolada. Pero las señales más evidentes eran las lagunas de memoria que tenía. Algo que hizo saltar sus alarmas e hizo que le preguntase a su marido si la estaba drogando. Con lágrimas en los ojos, Pelicot le preguntó: "¿De verdad crees que podría hacer eso?". Hasta llegaron a ir al médico juntos, donde el profesional le dijo que Gisele podría haber sufrido una "convulsión cerebral".

Hace cuatro años, en septiembre de 2020, Pelicot fue detenido por grabar a mujeres por debajo de la falda en un supermercado de la ciudad de Carpentras. Con voz frágil, Gisele le dijo a la sala repleta: "Estábamos en la cocina cuando él se sentó y rompió a llorar. Dijo que había hecho algo tonto. Le pregunté qué había hecho. Dijo que lo habían pillado en un supermercado de Carpentras filmando bajo las faldas de las mujeres. Le dije: "Te perdono, porque nunca hemos tenido problemas en 50 años, pero no habrá una próxima vez, de lo contrario me iré", relata Gisele.

Esto, activó las alarmas e hizo que, en el contexto de investigación al acusado, descubriesen los horribles hechos. La policía requisó el el teléfono móvil y el ordenador portátil del acusado y descubrió la friolera cifra de 20.000 vídeos y fotografías. Muchas de ellas metidas en una carpeta titulada "abuso", donde se veía a varios hombres realizando actos sexuales a Gisele mientras ésta se encontraba inconsciente.

Desde no usar colonia para que Gisele no se diese cuenta, hasta cambiarse de ropa en otra habitación para que ningún objeto extraño se quedase en la estancia donde estaba Gisele... La elaboración de este crimen por parte de Pelicot estaba bien organizada. "Nunca me desperté con una ropa diferente", cuenta la víctima que alegó ante la pregunta de si había consentido tener relaciones sexuales con alguno de los acusados, ser "un insulto a su inteligencia". "Estos individuos eran plenamente conscientes del estado en el que me encontraba", clama.

'Y dejé de llamarte papá'

Gisele les contó los terribles hechos a sus hijos: "Cuando se lo dije a mi hija, ella gritó como una bestia salvaje. Nunca olvidaré eso". Asegura que cuando les contó lo sucedido, "no lo entendieron realmente": "Se retrajeron y no reaccionaron mucho. Creo que estaban en estado de shock".

'Y dejé de llamarte papá', así se llama el libro con el que la hija del matrimonio se abre al mundo respecto a los actos de su padre. Cuenta que en el ordenador de su progenitor había una carpeta llamada "alrededor de mi hija desnuda", que contenía imágenes suyas.

El marido acusado de otro caso de violación

En un caso separado, Pelicot ha sido acusado de la violación y asesinato de una agente inmobiliaria de 23 años en París en 1991. Tal y como cuenta 'The Sun', se declaró culpable gracias a pruebas de ADN.

Otras mujeres parecen haber sido drogadas y violadas como resultado de la red de sexo por internet en la que estaba involucrado Pelito.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com