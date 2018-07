Descubre que le ha tocado la lotería tres meses después porque necesitaba una furgoneta

Un fontanero de Estados Unidos ha ganado 120 millones de euros. Hasta ahí, sería una historia normal de una persona con suerte. Sin embargo, el relato se vuelve más curioso si se le añade el modo en el que descubrió que era multimillonario: necesitaba una furgoneta nueva para su trabajo y decidió comprobar aquel billete de lotería que compró tres meses antes.

"Creí que se me había parado el corazón, luego pensé que si me moría me encontrarían con la papeleta en la mano y decidí seguir respirando", ha declarado el afortunado.