"Miguel, ¿cómo estás querido?", el último audio de Matilde, la mujer asesinada en Indonesia

El mensaje fue enviado unos días antes del asesinato.

Matilde Mu&ntilde;oz

Antena 3 Noticias

Tania Taboada
Matilde Muñoz, la mujer de Ferrol, de 72 años de edad, vinculada a Palma de Mallorca y que ha sido asesinada este verano en Indonesia, envió un último mensaje de audio a la isla.

En una información que publica este sábado el diario Faro de Vigo, la fallecida días después, comunicaba su intención de trasladarse a Palma de Mallorca una vez finalizada su estancia asiática.

El documento, que publica íntegramente el mencionado diario, iba destinado a Miguel Ángel Jiménez, amigo y en su día compañero de la víctima que fue azafata en una compañía con base mallorquina y que poseía una vivienda en la zona de Cala Major.

El audio, que demuestra la relación de amistad con su interlocutor, se abre con un cariñoso "Miguel ¿cómo estás querido? ¿Todavía vivo y coleando? ¡Pues yo sí!…", que demuestra el estado de ánimo optimista de la remitente. Pese a la incertidumbre sobre las fechas, porque Matilde desapareció a principios de julio y su cadáver no se halló hasta finales de agosto, el mensaje fue enviado solo unos días antes del asesinato.

"En septiembre me voy para Mallorca", destacaba Matilde. Dada la larga estancia que tenía prevista en la isla indonesia de Lombok, se trataba del siguiente viaje que iba a emprender.

Según le comunica al amigo con el que esperaba reencontrarse, "no me quedaré mucho".

A lo largo del mensaje de un minuto y medio, fija su futura visita a Palma en unos diez días, los suficientes según detalla para atender a las urgencias del último de los pisos que había habitado, siempre en la zona de Cala Major.

Su calidez expresiva transmitió energía a su interlocutor según propia confesión. También traduce la paz y el sosiego que le inspiraba su estancia postrera en el continente asiático que había visitado con frecuencia, además de la alegría ante el reencuentro futuro con el suelo mallorquín que enmarca su biografía.

