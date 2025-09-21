Un cachorro muere después de ser atacado por tres perros: perdió mucha sangre y su dueña sufrió mordeduras

Un cachorro de cinco meses fue atacado por tres perros en un parque. Estos tres perros, provocaron la muerte del pequeño cachorro dejando a su dueña totalmente devastada.

Concretamente, la mujer se encontraba paseando a su perro Wuwu, que tenía cinco meses, en Sídney, Australia, cuando fue atacado por otros tres perros sobre las 13:00 horas de la tarde. En ese momento, la mujer declaró a '7 News Australia' que dos perrossalchicha "corrieron y atacaron primero a Wuwu" y posteriormente, un pitbull lo volvió a agredir.

Tal y como afirmó la mujer, "mordieron a Wuwu en el cuello y comenzó a sangrar mucho". Además, la dueña de Wuwu ha asegurado que tuvo que "abrazarlo" ya que su perro estaba gritando mientras el dueño de los perros que atacaron al suyo no hizo nada ni siquiera por recuperarlos.

Las fotos que pudo obtener 7 News Australia muestran a la dueña de la mascota cubierta de pies a cabeza con la sangre de su perro y la suya propia ya que ella también fue atacada al intentar rescatar a su cachorro.

Tras el ataque, la dueña de Wuwu lo llevó rápidamente al veterinario donde le indicaron que tendría que ir a otra clínica para una transfusión de sangre. Sin embargo, el cachorro no sobrevivió a tiempo y falleció por una grave pérdida de sangre.

El dueño de los otros perros se negó a enviarla la información sobre sus mascotas

La dueña del perro aseguró que le pidió información al hombre con los tres perros en el parque en el momento del ataque, pero él se negó a compartirla.

Sin embargo, la dueña logró hacer una foto al coche del dueño de los perros, tal y como detalló 7 News Australia.

En una publicación compartida en una página de la comunidad local, la dueña de Wuwu insta a la gente a ayudarla a encontrar al dueño de los perros que atacaron a su cachorro.

Tal y como ella misma escribió en dicha página, el dueño de esos perros "debería haberles puesto bozales". De la misma manera, añadió que "solicitaba la ayuda de la comunidad para encontrar a esta persona y para recordarles a todos que, por favor, se mantengan seguros en el parque". Por el momento, la Policía de Nueva Gales del Sur continúa investigando el incidente.

Muere un cachorro al proteger a sus dueños de una serpiente venenosa

Hace tan solo unos meses, un cachorro de pitbull murió tras salvar a unos niños del ataque de una serpiente venenosa.

Los dos niños estaban en el patio trasero de su vivienda cambiando el plato de agua de su mascota cuando apareció una serpiente de coral intentando atacar a los menores.

En ese momento, el cachorro comenzó a defenderlos con el objetivo de protegerlos. La serpiente mordió al cachorro en cuatro ocasiones y, aunque lo llevaron rápidamente al veterinario, no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com