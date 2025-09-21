Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo durante un evento en un club de campo en Estados Unidos

Las autoridades estadounidenses han informado que una persona ha perdido la vida y varias han resultado heridas tras un tiroteo ocurrido en el club de campo Sky Meadow Country Club, en Nashua, New Hampshire. Se ha detenido a una persona "descartando que exista una amenaza activa para la comunidad".

"El Departamento de Policía de Nashua investiga actualmente un incidente en el Sky Meadow Country Club con múltiples víctimas de disparos. Dos sospechosos armados huyeron de la zona. Un sospechoso ha sido detenido y el otro sigue prófugo. Se anima a cualquier persona que tenga información a contactar al Departamento de Policía de Nashua", ha informado la Policía en una publicación en X.

El tiroteo ha tenido lugar durante la celebración de un evento social en las instalaciones del club. Algunos de los allí presentes, según ha declarado el fiscal general adjunto del estado, Peter Hinckley, han sufrido heridas por arma de fuego, mientras que otros han resultado lesionadas en medio del caos provocado por el ataque.

Por el momento no ha trascendido el balance total de heridos y tampoco se conoce la motivación del delito o si existía algún tipo de vínculo entre los perpetradores y las víctimas y el lugar de los hechos. Las autoridades locales han confirmado que "una persona de interés ha sido puesta bajo custodia para ser interrogada".

Hinckley ha asegurado que, tras revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia del lugar, se ha podido identificar al presunto tirador, y se ha descartado que haya un segundo sospechoso, como inicialmente se había considerado.

El alcalde de Nashua, Jim Donchess, ha lamentado profundamente lo ocurrido y ha calificado el incidente como una tragedia. "Una sola pérdida de vida ya es demasiado", ha expresado, manifestando su compromiso de que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

