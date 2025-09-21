Siguen las cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Bruselas

El aeropuerto de Bruselas sigue sufriendo este domingo alteraciones del tráfico aéreo a raíz del supuesto ciberataque del pasado viernes, con la cancelación de 44 vuelos cuya salida estaba prevista hoy y de otros 28 de llegada.

El supuesto ataque informático contra el proveedor de servicios de facturación y embarque del mencionado aeropuerto también ha causado cancelaciones y retrasos en los aeropuertos de Heathrow, en Londres, y en el de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, y llega tras otros supuestos ciberataques previos que han afectado a compañías y entes públicos en todo el mundo.

Así las cosas, un total de 44 de los 257 vuelos que iban a salir este domingo desde Bruselas fueron cancelados, según explicó a los medios locales la portavoz del aeropuerto de Bruselas, Ihsane Chioua Lekhli, quien añadió que además de cancelarse 28 vuelos de llegada, se redirigió a otros seis con destino a la capital belga.

En la jornada de hoy continúan las largas colas en los mostradores de facturación y los retrasos que afectan a otros vuelos, pese a que el aeropuerto ha desplegado a personal adicional, puesto que la situación ha obligado a hacer manualmente las operaciones de check-in y embarque.

Por el momento se prevé que las alteraciones continúen y se desconoce si el problema en el sistema de facturación y embarque podrá solventarse de cara a una normalización de las operaciones el lunes, según señalaron fuentes del aeropuerto y de las aerolíneas operadoras.

Los aeropuertos españoles no registran problemas

Ningún grupo ha reivindicado la autoría de un ciberataque que ha afectado a los servicios de facturación y embarque de varios aeropuertos. Aena aseguró que los aeropuertos españoles no registraron ningún problema, más allá de las afectaciones en los vuelos que conectaban con otros puntos de Europa que sí han sufrido las incidencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com