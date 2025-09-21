Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Ciberataque

Siguen las cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Bruselas

Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de un ciberataque que afecta a los servicios de facturación y embarque de varios aeropuertos.

Imagen de colas y retrasos en aeropuertos

Imagen de colas y retrasos en aeropuertosEFE

Publicidad

Neila Gallego
Publicado:

El aeropuerto de Bruselas sigue sufriendo este domingo alteraciones del tráfico aéreo a raíz del supuesto ciberataque del pasado viernes, con la cancelación de 44 vuelos cuya salida estaba prevista hoy y de otros 28 de llegada.

El supuesto ataque informático contra el proveedor de servicios de facturación y embarque del mencionado aeropuerto también ha causado cancelaciones y retrasos en los aeropuertos de Heathrow, en Londres, y en el de Berlín-Brandeburgo, en Alemania, y llega tras otros supuestos ciberataques previos que han afectado a compañías y entes públicos en todo el mundo.

Así las cosas, un total de 44 de los 257 vuelos que iban a salir este domingo desde Bruselas fueron cancelados, según explicó a los medios locales la portavoz del aeropuerto de Bruselas, Ihsane Chioua Lekhli, quien añadió que además de cancelarse 28 vuelos de llegada, se redirigió a otros seis con destino a la capital belga.

En la jornada de hoy continúan las largas colas en los mostradores de facturación y los retrasos que afectan a otros vuelos, pese a que el aeropuerto ha desplegado a personal adicional, puesto que la situación ha obligado a hacer manualmente las operaciones de check-in y embarque.

Por el momento se prevé que las alteraciones continúen y se desconoce si el problema en el sistema de facturación y embarque podrá solventarse de cara a una normalización de las operaciones el lunes, según señalaron fuentes del aeropuerto y de las aerolíneas operadoras.

Los aeropuertos españoles no registran problemas

Ningún grupo ha reivindicado la autoría de un ciberataque que ha afectado a los servicios de facturación y embarque de varios aeropuertos. Aena aseguró que los aeropuertos españoles no registraron ningún problema, más allá de las afectaciones en los vuelos que conectaban con otros puntos de Europa que sí han sufrido las incidencias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de una calle de Gaza

Guerra de Israel en Gaza, en directo: Reino Unido y Portugal se preparan para reconocer el Estado de Palestina

Aplicación Tiktok en un móvil

La Casa Blanca afirma que el acuerdo de TikTok se concretará "en los próximos días"

Captura de pantalla del edificio de 'The Urban Assembly Early College Medicine' en Manhattan.

Una profesora mantiene relaciones sexuales con su alumno durante la hora del almuerzo

Imagen de colas y retrasos en aeropuertos
Ciberataque

Siguen las cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Bruselas

Duc Phuc de Vietnam celebra su victoria en el concurso musical Intervisión en Moscú.
Intervisión

Vietnam gana Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión que ensalza los valores tradicionales

Bandera de Alemania
Alemania

Una tienda alemana prohíbe la entrada a los judíos porque "no les soporta"

El cartel con un mensaje antisemita en una tienda de Flensburg ha provocado una condena pública que recuerda los métodos excluyentes del régimen nazi.

Imagen de archivo de un coche policial de Estados Unidos
Estados Unidos

Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo durante un evento en un club de campo en Estados Unidos

No ha trascendido el balance total de heridos y tampoco se conoce la motivación del delito.

Polonia despliega su fuerza aérea tras un ataque ruso a Ucrania cerca de su frontera

Rusia intensifica su ofensiva en Ucrania mientras la ONU denuncia un "declive radical" en los derechos humanos

Violenta manifestación en La Haya semanas antes de las elecciones

Violenta manifestación en La Haya semanas antes de las elecciones

Putin resucita Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión, con EEUU entre los participantes

La cantante de Estados Unidos en la alternativa rusa a Eurovisión cancela su participación por "presión política"

Publicidad