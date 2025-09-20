Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La cantante de Estados Unidos en la alternativa rusa a Eurovisión cancela su participación por "presión política"

El Kremlin recupera 60 años después de su primera emisión el festival como escaparate cultural frente a Occidente, tras el veto a Rusia en Eurovisión por la invasión de Ucrania.

Putin resucita Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión, con EEUU entre los participantes

Paula Hidalgo
Publicado:

La concursante estadounidense de Intervisión, Vassy, ha cancelado su participación en el último momento por "presión política".

Así lo anunciaron en directo los presentadores del concurso internacional que promueve el Kremlin como alternativa a Eurovisión. "Por razones ajenas a los organizadores y a la delegación estadounidense, debido a una presión política sin precedentes del Gobierno australiano, el cantante Vassy no podrá actuar finalmente en el concurso", informaron en directo los presentadores.

El miércoles los organizadores de Intervisión ya avanzaron el cambio del representante estadounidense, quien inicialmente era Brando Howard, por la intérprete y productora Vassy, además de comunicar la participación del exvocalista de Deep Purple y Rainbow, Joe Lynn Turner, como jurado.

Al principio del concurso, cogían fuerza varios comentarios de que se iba a prohibir el uso de banderas estadounidenses en el evento, finalmente fueron desmentidos por los organizadores.

Anteriormente, el Kremlin admitió que las negociaciones por la paz en Ucrania estaban paralizadas.

En Moscú

El festival internacional de Intervisión arrancó este sábado en Moscú como respuesta al veto a Rusia en Eurovisión desde 2022. El evento se presentó como una alternativa de "valores tradicionales" frente al certamen europeo. La gala comenzó a las 20:00 horas, hora local, con la participación de 23 países que representan más de la mitad de la población mundial.

Entre los concursantes llamó la atención la presencia de una representante de Estados Unidos, lo que convirtió la cita en un escaparate político y cultural. También participan naciones como China, India, Egipto, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Vietnam, Sudáfrica y varios países latinoamericanos, como Venezuela, Colombia, Cuba y Brasil. El ganador se llevará un premio de 300.000 euros.

Rusia compara Intervisión con Eurovisión

En la rueda de prensa previa, Ígor Matvienko, miembro del jurado y artista ruso, no dudó en referirse a Eurovisión, de donde Rusia fue expulsada tras la invasión a Ucrania. "Diría que Shaman (representante ruso en Intervisión) sería ideal para Eurovisión. De hecho, su canción sería muy adecuada. El primer puesto sería suyo de inmediato", dijo, citado por la agencia TASS y recogido por EFE. Sin embargo, reconoció que en Intervisión no ganará, aunque estará "entre los cinco primeros" ya que "su canción es más pop, pero aquí predominarán los motivos étnicos".

La música como mensaje político

Rusia, que durante décadas se volcó en Eurovisión, acusa ahora al festival europeo de promover valores que el Kremlin considera "no tradicionales", entre ellos el movimiento LGTB, prohibido y catalogado como extremista en el país. Con Intervisión, Putin busca proyectar nuevas alianzas internacionales y utilizar la cultura como instrumento de influencia política.

