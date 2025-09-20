Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los dos incendios de Galicia queman más de 1.600 hectáreas y activan el nivel 2 de emergencia

Los incendios que afectan a Pantón y a O Bolo obligaron a desalojar varios municipios. No obstante, los vecinos de las poblaciones afectadas ya han podido regresar a sus hogares.

La Xunta de Galicia ha decretado el confinamiento de tres núcleos de población por el incendio que afecta a O Bolo.

Alba Gutiérrez
Publicado:

Los incendios forestales que permanecen activos en Galicia y en situación 2 ya han calcinado una superficie que supera las 1.600 hectáreas. Tanto Pantón, en Lugo, como O Bolo, en Ourense, han tenido que ser evacuados por la proximidad del fuego a sus viviendas. No obstante y pasadas unas horas, los habitantes de varios núcleos de población de Pantón han podido regresar a sus casas después de que las condiciones del incendio mejorasen.

La Consellería do Medio Rural del Gobierno gallego informa de que la principal novedad en este momento es que a lo largo de la pasada noche se registró otro incendio en el municipio lucense de A Fonsagrada, parroquia de Trobo, que según las últimas estimaciones afecta a unas 20 hectáreas. Asimismo, está bajo control el incendio registrado en Barreiros, que por el momento, ha afectado a unas 140 hectáreas.

En Pantón ya se han quemado más de 1.400 hectáreas

En cuanto al incendio de Pantón, en la parroquia de Pombeiro, se mantiene activada la situación 2 de forma preventiva por su proximidad al núcleo de población de Lornís. Dicho incendio se originó alrededor de las 14:00 horas del pasado jueves y por el momento, ha afectado a más de 1.400 hectáreas. Gran parte de esas hectáreas calcinadas corresponden al municipio de Sober, que se ha visto obligado a cancelar sus fiestas por este hecho.

Para la extinción del incendio en Pantón, se han movilizado a 12 técnicos, 62 agentes, 82 brigadas, 62 motobombas, 9 palas, 4 unidades ténicas de apoyo, 13 helicópteros y 12 aviones.

Las llamas han calcinado 240 hectáreas en O Bolo

También en la provincia de Ourense está activada la situación 2 de forma preventiva con motivo del incendio forestal de O Bolo por su proximidad al núcleo de Santa Cruz. Según las últimas estimaciones, este incendio ha afectado a una superficie de 240 hectáreas y permanece activo desde el jueves a las 23:47 horas.

En cuanto a los profesionales que siguen luchando contra las llamas en este incendio, la Xunta ha informado de que se movilizaron para su extinción 3 técnicos, 21 agentes, 34 brigadas, 24 motobombas, 3 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 6 helicópteros y 11 aviones.

Continúan activos los incendios de A Fonsagrada y en San Xusto de Cabarcos

También sigue activo otro incendio forestal que se activó en la parroquia de Trobo, en el municipio de A Fonsagrada. Según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 20 hectáreas.

En San Xusto de Cabarcos, Barreiros, el incendio sigue controlado y las últimas estimaciones señalan que este fuego afecta a una superficie de 140 hectáreas de monte arbolado.

El delegado del Gobierno en Galicia ofrece la "colaboración necesaria" para los incendios en Ourense y Lugo

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha garantizado "toda la colaboración necesaria" del Estado para los fuegos activos en las provincia de Ourense y Lugo.

En un mensaje publicado en su perfil en X, Blanco ha pedido "todo el apoyo" a Pantón y O Bolo y ha asegurado que está en contacto con sus alcaldes.

