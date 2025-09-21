YouTube elimina el canal oficial de Nicolás Maduro sin dar explicaciones

En medio de las fuertes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, el canal oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desapareció este viernes de YouTube, donde sumaba más de 233.000 suscriptores. La plataforma no ha ofrecido por ahora ninguna explicación y tampoco el Gobierno de Caracas se ha pronunciado.

Aunque la cuenta aún aparece en los buscadores, al intentar acceder aparece el mensaje: "Esta página no está disponible. Disculpa las molestias. Prueba a realizar otra búsqueda". El medio multiestatal Telesur denunció que la eliminación se hizo "sin ningún tipo de explicaciones" y la vinculó con lo que califica como parte de la "guerra híbrida" que, asegura, mantiene EEUU contra Venezuela.

La medida llega en un momento de alta tensión entre Caracas y la Casa Blanca tras el despliegue naval estadounidense en el Caribe. Mientras Washington lo justifica como un operativo contra el narcotráfico, Maduro lo interpreta como un intento de promover un "cambio de régimen" en su país.

Choques previos con otras plataformas

No es la primera vez que el mandatario venezolano se enfrenta a grandes compañías tecnológicas. En agosto de 2024 ordenó bloquear durante diez días la red 'X', que aún sigue siendo inaccesible en Venezuela. Ese mismo mes acusó a TikTok de fomentar una "guerra civil" después de que la red suspendiera una transmisión en directo sobre las protestas electorales que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos, según cifras oficiales.

Posteriormente, en diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia impuso a TikTok una multa de unos 10 millones de dólares por "negligencia" en las supervisión de contenidos virales que, según las autoridades, provocaron la muerte de tres jóvenes e intoxicaciones en escuelas.

El canal de YouTube de Maduro era una de las principales ventanas digitales del chavismo, donde se emitían discursos, programas semanales y mensajes oficiales. Su desaparición sin explicaciones ha dejado a sus seguidores sin una de las principales plataformas donde el mandatario difundía sus mensajes.

