Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Venezuela

YouTube elimina el canal oficial de Nicolás Maduro sin dar explicaciones

El canal oficial de Nicolás Maduro, con más de 233.000 suscriptores, fue eliminado este viernes sin ninguna explicación por parte de la plataforma.

YouTube elimina el canal oficial de Nicolás Maduro sin dar explicaciones

YouTube elimina el canal oficial de Nicolás Maduro sin dar explicaciones | Europa Press

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

En medio de las fuertes tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, el canal oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desapareció este viernes de YouTube, donde sumaba más de 233.000 suscriptores. La plataforma no ha ofrecido por ahora ninguna explicación y tampoco el Gobierno de Caracas se ha pronunciado.

Aunque la cuenta aún aparece en los buscadores, al intentar acceder aparece el mensaje: "Esta página no está disponible. Disculpa las molestias. Prueba a realizar otra búsqueda". El medio multiestatal Telesur denunció que la eliminación se hizo "sin ningún tipo de explicaciones" y la vinculó con lo que califica como parte de la "guerra híbrida" que, asegura, mantiene EEUU contra Venezuela.

La medida llega en un momento de alta tensión entre Caracas y la Casa Blanca tras el despliegue naval estadounidense en el Caribe. Mientras Washington lo justifica como un operativo contra el narcotráfico, Maduro lo interpreta como un intento de promover un "cambio de régimen" en su país.

Choques previos con otras plataformas

No es la primera vez que el mandatario venezolano se enfrenta a grandes compañías tecnológicas. En agosto de 2024 ordenó bloquear durante diez días la red 'X', que aún sigue siendo inaccesible en Venezuela. Ese mismo mes acusó a TikTok de fomentar una "guerra civil" después de que la red suspendiera una transmisión en directo sobre las protestas electorales que dejaron 28 muertos y más de 2.400 detenidos, según cifras oficiales.

Posteriormente, en diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia impuso a TikTok una multa de unos 10 millones de dólares por "negligencia" en las supervisión de contenidos virales que, según las autoridades, provocaron la muerte de tres jóvenes e intoxicaciones en escuelas.

El canal de YouTube de Maduro era una de las principales ventanas digitales del chavismo, donde se emitían discursos, programas semanales y mensajes oficiales. Su desaparición sin explicaciones ha dejado a sus seguidores sin una de las principales plataformas donde el mandatario difundía sus mensajes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo durante un evento en un club de campo en Estados Unidos

Imagen de archivo de un coche policial de Estados Unidos

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de un Eurofighter

La OTAN despliega dos cazas alemanes para responder a un avión ruso en el Báltico

Imagen de archivo de una calle de Gaza

Guerra de Israel en Gaza, en directo: Reino Unido, Australia y Canadá reconocen el Estado de Palestina

YouTube elimina el canal oficial de Nicolás Maduro sin dar explicaciones

YouTube elimina el canal oficial de Nicolás Maduro sin dar explicaciones

Imagen de un cachorro.
Ataque mortal

Un cachorro muere después de ser atacado por tres perros: perdió mucha sangre y su dueña sufrió mordeduras

Aplicación Tiktok en un móvil
Internacional

La Casa Blanca afirma que el acuerdo de TikTok se concretará "en los próximos días"

Captura de pantalla del edificio de 'The Urban Assembly Early College Medicine' en Manhattan.
Sucesos

Una profesora mantiene relaciones sexuales con su alumno durante la hora del almuerzo

La escuela de Nueva York está investigando otro caso similar en el que un profesor hacía lo mismo con otra alumna.

Imagen de colas y retrasos en aeropuertos
Ciberataque

El aeropuerto de Bruselas continúa afectado por el ciberataque: retrasos y cancelaciones en vuelos a España

Por el momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría de un ciberataque que afecta a los servicios de facturación y embarque de varios aeropuertos.

Duc Phuc de Vietnam celebra su victoria en el concurso musical Intervisión en Moscú.

Vietnam gana Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión que ensalza los valores tradicionales

Bandera de Alemania

Una tienda alemana prohíbe la entrada a los judíos porque "no les soporta"

Imagen de archivo de un coche policial de Estados Unidos

Al menos un muerto y varios heridos en un tiroteo durante un evento en un club de campo en Estados Unidos

Publicidad