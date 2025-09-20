Estados Unidos ataca en aguas internacionales una supuesta embarcación de narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado que militares del Comando Sur han atacado una embarcación que transportaba drogas a través de aguas internacionales. "Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", manifestó Donald Trump.

El republicano indicó que "la inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque", ha informado el mandatario.

Al igual que en los anteriores ataques, Trump anunció la destrucción de la embarcación con un vídeo sin audio donde se observa una lancha de tonos azules en movimiento y que después explota ante el impacto de un proyectil.

Reacción Venezuela

Este viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López informó que el Ejército venezolano realizó una maniobra militar "exitosa" en la isla de La Orchila, en aguas venezolanas del mar Caribe, ante el despliegue estadounidense en la región que ha provocado tensiones y que el dictador, Nicolás Maduro, ha tildado como "una amenaza".

Maduro insiste en que la movilización estadounidense se trata de un plan para forzar un "cambio de régimen" e imponer en su nación un "Gobierno títere" que satisfaga intereses de Washington.

Sin embargo, el mandatario estadounidense Donald Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Caracas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com