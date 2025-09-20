Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Internacional

Estados Unidos ataca en aguas internacionales una supuesta embarcación de narcotráfico

El ataque ha dejado, al menos, tres muertos.

Donald Trump

Donald TrumpEFE (archivo)

Publicidad

Tania Taboada
Publicado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado que militares del Comando Sur han atacado una embarcación que transportaba drogas a través de aguas internacionales. "Bajo mis órdenes, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", manifestó Donald Trump.

El republicano indicó que "la inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses. El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque", ha informado el mandatario.

Al igual que en los anteriores ataques, Trump anunció la destrucción de la embarcación con un vídeo sin audio donde se observa una lancha de tonos azules en movimiento y que después explota ante el impacto de un proyectil.

Reacción Venezuela

Este viernes, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López informó que el Ejército venezolano realizó una maniobra militar "exitosa" en la isla de La Orchila, en aguas venezolanas del mar Caribe, ante el despliegue estadounidense en la región que ha provocado tensiones y que el dictador, Nicolás Maduro, ha tildado como "una amenaza".

Maduro insiste en que la movilización estadounidense se trata de un plan para forzar un "cambio de régimen" e imponer en su nación un "Gobierno títere" que satisfaga intereses de Washington.

Sin embargo, el mandatario estadounidense Donald Trump negó el jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Caracas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Macron sostiene que Israel está "destruyendo su imagen y credibilidad" con la ofensiva en Gaza

16 September 2025, France, Paris: French President Emmanuel Macron waits for European Council President Antonio Costa (not pictured) ahead of a working lunch at the Elysee Palace. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpaJulien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA16/09/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

Publicidad

Mundo

Donald Trump

Estados Unidos ataca en aguas internacionales una supuesta embarcación de narcotráfico

Polonia despliega su fuerza aérea tras un ataque ruso a Ucrania cerca de su frontera

Última hora guerra Rusia y Urania, en directo: Moscú niega la entrada de cazas rusos en el espacio aéreo de Estonia

Aeropuerto de Heathrow en Londres

Un ciberataque provoca retrasos y cancelaciones en varios aeropuertos europeos

Parques de atracciones
PARQUE ATRACCIONES

Un hombre murió tras subir a una montaña rusa y la autopsia deja muchas incógnitas abiertas

Los servicios de Internet y telefonía fija sufren cortes en la ciudad de Gaza por los ataques de Israel
Ofensiva

Cuarto día de ofensiva total israelí: Israel impide la entrada de ayuda humanitaria de Jordania a Gaza

Donald Trump
Demanda

Un juez desestima por "inapropiada" la demanda de Trump contra The New York Times

El juez ha criticado duramente la demanda de Donald Trump, además de afirmar que es insostenible.

Xi Jinping y Donald Trump
EEUU-China

Trump asegura que el acuerdo con China sobre TikTok "está en camino"

Este viernes, ambos líderes han mantenido una conversación telefónica para hablar principalmente sobre relaciones comerciales, aranceles y el futuro de TikTok. Además, han acordado una cita en octubre en Corea del Sur.

La OTAN intercepta tres cazas rusos sobrevolando Estonia y Polonia denuncia la presencia de otros dos en el Báltico

La OTAN intercepta tres cazas rusos sobrevolando Estonia y Polonia denuncia la presencia de otros dos en el Báltico

Afganistán

Los talibanes prohíben libros escritos por mujeres en las universidades de Afganistán

Candace Owens insiste en que Brigitte Macron es un hombre: "No me demandan porque lo es"

Candace Owens insiste en que Brigitte Macron es un hombre: "No me demandan porque lo es"

Publicidad