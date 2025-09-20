Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Reabre la T2 de Dublín tras la evacuación por una alerta de seguridad en el marco del ciberataque en aeropuertos europeos

El aeropuerto de Dublín ha reabierto este sábado su Terminal 2 después de haber sido evacuada durante varias horas como medida de precaución tras recibirse una alerta de seguridad, según ha confirmado el propio aeródromo en redes sociales.

Paula Hidalgo
Actualizado:
Publicado:

El Aeropuerto de Dublín ordenó la evacuación a primera hora de este sábado, cuando la dirección del aeropuerto recibió una "alerta de seguridad" que obligó a desalojar la terminal 2. Durante el incidente, la policía irlandesa (Garda) desplegaba agentes en la zona y restringía el acceso de vehículos a ambos extremos del recinto aeroportuario. Imágenes difundidas en redes sociales mostraban a cientos de pasajeros esperando en el exterior mientras se realizaban las comprobaciones.

El aeropuerto confirma la reapertura

En un comunicado publicado en X a las 13:50 hora local (12:50 GMT), el aeropuerto anunciaba que la Terminal 2 había recibido el visto bueno para reabrir. "Los pasajeros podrán volver a acceder a la terminal en breve y se espera que los vuelos se retomen en la próxima media hora", ha informado.

Aun así, las autoridades advertían de que "es posible que continúen algunas interrupciones temporales durante el resto del día" y recomiendan a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas.

No está relacionado con el ciberataque europeo

El incidente en Dublín se produce en una jornada de caos aéreo en Europa tras un ciberataque que afecta a los sistemas de facturación y embarque en varios aeropuertos, como Bruselas, Berlín o Londres-Heathrow. Sin embargo, el aeropuerto irlandés ha aclarado que la evacuación de la Terminal 2 no guarda relación con este ciberataque. "Por separado, un problema de software a nivel europeo está causando impactos menores en los aeropuertos hoy, incluido el de Dublín y el de Cork", explicaba en X.

