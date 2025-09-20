Un hombre muere al caer de un globo aerostático y encuentran su cuerpo tras horas de búsqueda

Lo que parecía una experiencia divertida, acabó en tragedia este viernes cuando un hombre decidió dar un paseo en globo aerostático en el tranquilo pueblo de Wisborough Green (West Sussex). El hombre cayó al vacío y encontraron su cuerpo cuatro horas después en un campo cercano.

La caída y la búsqueda

La policía descarta indicios de criminalidad, aunque se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Por el momento, lo que se conoce es que el aviso se produjo a las 9:20 horas de la mañana. Unos testigos, alertaron de que un hombre había caído de un globo aerostático en el que realizaba un trayecto entre Billingshurst y Dunsfold. En ese momento, se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda con agentes de barrio, drones y perros rastreadores.

A las 13:50 horas, los equipos de emergencia localizaron el cuerpo sin vida en un campo cerca de Newpound Common. Las autoridades confirmaron que el hombre formaba parte del grupo de pasajeros del vuelo, aunque todavía no ha sido identificado formalmente.

El incidente no se considera sospechoso

La Policía de Sussex ha informado que, de momento, la muerte no se está tratando como sospechosa. Según la Asociación de Globos comerciales (CBA, por sus siglas en inglés), todo el incidente quedó registrado en un vídeo grabado durante el vuelo que ya ha sido entregado a las autoridades.

Jon Rudoni, presidente de la CBA, declaró a 'The Sun': "Parece que un pasajero se quitó la vida al salir de la cesta mientras estaba en altura. Todo el acontecimiento fue captado en vídeo durante el vuelo y entregado a la policía".

