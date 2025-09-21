Una tienda alemana prohíbe la entrada a los judíos porque "no les soporta"

Un establecimiento comercial situado en Flensburg, Alemania, se ha convertido en el epicentro de una grave controversia tras la exhibición de un cartel con un mensaje profundamente ofensivo contra la comunidad judía.

Concretamente, el dueño de la tienda alemana, Hans Velten Reisch, colocó un cartel en la puerta de su local en el que podía leerse: "¡Prohibida la entrada a judíos! Nada personal. Nada de antisemitismo. Simplemente no te soporto".

Tras la indignación pública, la policía fue alertada del impactante cartel después de su colocación, y desde entonces, varias personas han ensuciado la fachada de la tienda. Precisamente, el vandalismo en la fachada de la tienda provocó que el dueño, de unos 60 años, retirara el cartel del escaparate. Sin embargo, dicho cartel continúa colgado en el interior del local.

Sobre este hecho, también se han pronunciado políticos. El alcalde de Flensburg, Fabian Geyer, declaró que esto era "un recordatorio de los capítulos más oscuros de la historia de Alemania" e insistió en que este acto "no tiene cabida en la ciudad".

A pesar de la indignación de la mayor parte de la población de Flensburg, Hans Velten aseguró que no era extremista e incluso se describió como "un poco de izquierdas, un poco de derechas, pero no radical" en declaraciones al medio forde.news.

Tal y como él mismo afirmó, colocó ese cartel porque estaba en contra de quienes apoyan la guerra en Israel. De hecho, Hans Velten dijo que no necesita "gente así aquí, ni en los negocios, ni en la vida privada". Pese a estas declaraciones, no negó "poderse tomar un café" con los judíos que se distancian de la guerra en Gaza, ya que "no tiene nada en contra de ellos".

Al igual que el alcalde de la ciudad alemana, muchos partidos políticos han respondido a este cartel. El Partido Verde de Flensburg afirmó que se trataba de una "clara expresión de antisemitismo" y el diputado estatal Kianusch Stender aseguró que en una "ciudad abierta y vibrante" como Flensburg "tienen el deber de oponerse al antisemitismo en todas partes y en todo momento".

Vandalizan varias sinagogas en Londres

Durante este mes, varias sinagogas fueron el blanco de vandalismo antisemita. Desde las sinagogas, manifestaron su "temor por su seguridad", por lo que exigieron un refuerzo en las medidas de seguridad.

La sinagoga de Golders Green, Londres, fue uno de los objetivos que atacaron varias personas. En esta sinagoga, un hombre arrojó heces y orina a este edificio.

Ante este hecho, la policía y el alcalde Sadiq Khan condenaron el vandalismo y se comprometieron a tomar medidas enérgicas contra los delitos con agravantes raciales.

También arrojaron heces y orina a una guardería judía

Una guardería judía también fue víctima de estos ataques vandálicos. En esa guardería, se arrojaron heces y orina. Tanto profesores como alumnos tuvieron que enfrentarse a las inmundas consecuencias de los ataques.

Sobre estos ataques, un miembro de una de las sinagogas aseguró que tenían miedo por su seguridad y que esos actos se habían incrementado desde que comenzó la guerra de Gaza.

