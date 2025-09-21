La Casa Blanca afirma que el acuerdo de TikTok se concretará "en los próximos días"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha avanzado que se prevé la firma de un acuerdo relacionado con las operaciones de TikTok en Estados Unidos "en los próximos días", después de que China asegurara este sábado que respeta la "voluntad corporativa" de la plataforma y pidiera al país norteamericano un "entorno empresarial justo". "Solamente queda que se formalice el acuerdo, y esperamos que eso suceda en breve", ha manifestado Leavitt en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, en la que ha insinuado que los términos sobre el futuro de la plataforma ya han sido establecidos.

Según recoge la agencia Europa Press, la portavoz del Ejecutivo de Trump ha explicado además que, según el acuerdo, TikTok pasará a tener una mayoría accionaria en manos estadounidenses dentro del país.

Por otro lado, se ha determinado que la gestión de los datos y la privacidad quedará en manos de Oracle, una de las principales empresas tecnológicas estadounidenses, y que el control del algoritmo también será ejercido desde Estados Unidos.

El texto fue aprobado en 2024 y fijaba el mes de enero como fecha límite para que ByteDance vendiera su filial estadounidense de TikTok o cesara sus operaciones allí, algo que no fue posible y por ello Donald Trump ha emitido sucesivas prórrogas, posponiendo la implementación de la normativa sin una base legal clara.

Inversores internacionales

Según las autoridades estadounidenses, ByteDance, y por tanto TikTok, han sido consideradas como compañías chinas, si bien ByteDance ha insistido en que el 60% de su capital pertenece a inversores internacionales y en que su sede corporativa ha estado ubicada en las Islas Caimán.

Pese a ello, la empresa ha mantenido una sede en Pekín, lo que la somete a numerosas regulaciones chinas. Aunque los fundadores solo poseen el 20% de las acciones, aparentemente han conservado el control gracias a acciones con derechos de voto especiales.

El incierto futuro de la plataforma de redes sociales en Estados Unidos ha marcado un momento de incertidumbre para ambas partes. La empresa de TikTok ha estado enfrentando durante meses una situación de incertidumbre respecto a sus actividades en Estados Unidos, donde la aplicación ha alcanzado alrededor de 170 millones de usuarios.

Ambos países alcanzaron esta semana un acuerdo marco sobre este asunto durante un encuentro celebrado en Madrid, a la espera de que Bytedance se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el Gobierno de Joe Biden aprobase una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.