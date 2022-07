Desaparecen los mensajes del servicio secreto del día del asalto al Capitolio

No dejan de suceder cosas sorprendentes en torno a la investigación del asalto al Congreso: el último es que se ha desvelado que han desaparecido los mensajes de los agentes del servicio secreto del día del asalto, los del 6 de enero de 2021.

El Servicio Secreto sostiene que no ha existido intencionalidad en la pérdida de esta información. Alegan que el error se ha debido a un mero trámite administrativo, a los agentes se les renovó el terminal y ninguno realizó una copia de sus mensajes al realizar la migración al nuevo móvil. Pero los mensajes se eliminaron poco tiempo después de que la Oficina del Inspector General de EEUU reclamase la documentación de las comunicaciones durante los incidentes.

Este hecho sólo ha conseguido que se generen nuevas dudas sobre la actuación del servicio secreto en aquellos días.

La semana pasada, el director del Servicio Secreto, James Murray, anunció que dejará el cargo a finales de mes para trabajar en Snapchat. Murray se retirará del cuerpo el próximo 30 de julio tras 27 años de servicio, tres de ellos como director nombrado para ese puesto en mayo de 2019 por el entonces presidente Donald Trump. Sobre este tema la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que la salida de Murray lleva meses preparándose y que no tiene nada que ver con la polémica que ha rodeado al Servicio Secreto.

Greg Jacob, el abogado del exvicepresidente Mike Pence, ha testificado y ha dicho que, tras el asalto al Capitolio, Pence se negó a subir al coche oficial del servicio secreto que pretendía llevarlo a "un edificio seguro" y sacarlo del Congreso -lo que Pence pensaba que podría evitar que, cuando acabara el asalto, se reanudara la sesión, algo que ocurrió.

Por otro lado, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha decidido volver a lanzarse a la carrera por la Casa Blanca. Así lo ha declarado Trump a la revista 'New York'. "Ya he tomado la decisión, así que no hay nada más que tener en cuenta.