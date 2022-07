Donald Trump decide presentarse a las elecciones presidenciales de 2024

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump ha decidido volver a presentarse a las elecciones por la Casa Blanca, aunque todavía desconoce si lo hará antes o después de las elecciones legislativas del 8 de noviembre, donde la totalidad de la Cámara de Representantes se renueva junto con un tercio del Senado.

Esta vuelta a la carrera por la presidencia ha sido anunciada en una entrevista a la revista "New York". "Ya he tomado la decisión, así que no hay nada más que tener en cuenta", dice a la entrevistadora, Olivia Nuzzi. "Yo diría que la gran decisión es si lo hago antes o después. ¿Entiendes lo que eso quiere decir? Elecciones de medio mandato", dice Trump.

Varios miembros del círculo más cercano a Trump ya expresaron en declaraciones anteriores a medios en privado las ganas del expresidente a volver a presentarse como candidato.

Por su parte, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris señaló hace varias semanas la intención del actual presidente Joe Biden de postularse a las próximas elecciones del país. "El presidente tiene la intención de postularse y si lo hace, seré su compañera. Nos presentaríamos juntos", dijo Harris.

Una campaña que "nadie quiere"

Esto supondría una repetición del anterior enfrentamiento electoral de 2020, algo que a Joe Biden le causa especial ilusión y asegura sentirse "muy afortunado" por volver a enfrentarse al anterior inquilino de la Casa Blanca en las próximas elecciones. Seguramente este duelo no sea del agrado de todo el mundo, puesto que los dos cuentan con el récord de rechazo popular más alto de la historia de EEUU.

Tras muchos meses apartado de la política, en los que se ha abierto un comité en la Cámara de Representantes para averiguar la culpabilidad de Donald Trump en el asalto al Capitolio y todas las teorías de fraude electoral que giraron entorno a las anteriores elecciones, Donald Trump ha comenzado a multiplicar su presencia en actos públicos, donado cientos de millones de dólares a organizaciones y tratado con los candidatos republicanos a las legislativas para que se posicionen de su parte.