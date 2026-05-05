'Defender Portugal', el programa para atraer a los jóvenes al Ejército: paga de 400 euros y carnet de conducir gratis

El Partido Social Demócrata (PSD) y el CDSP-PP han presentado el programa 'Defender Portugal' que tiene como objetivo atraer a los jóvenes al Ejército, así como "la formación cívica, física y militar de los jóvenes ciudadanos y el fortalecimiento de la conexión entre sociedad civil y Defensa Nacional", explicaron en el documento remitido al Parlamento portugués.

El programa tiene una duración de entre tres y seis semanas y está destinado a los jóvenes portugueses de entre 18 y 23 años. A cambio de completar en el proyecto se les beneficiará con "una paga única de 439,21 euros". No obstante, también podrán "obtener gratuitamente el permiso de conducir en los establecimientos militares autorizados".

En el caso de realizar el programa se tendría en cuenta para las pruebas de acceso a las Fuerzas Armadas, fuerzas y servicios de seguridad, cuerpos policiales y bomberos.

Por otro lado, ambos partidos recomiendan que el Ejecutivo portugués promueva "la enseñanza del dominio de la Defensa Nacional", con "contenidos preparatorios del programa" que serían desarrollados por el Instituto de Defensa Nacional en colaboración con las ramas de las Fuerzas Armadas y los Ministerios competentes, dentro de la asignatura de Ciudadanía y Desarrollo.

Según explican en el documento, este programa "representa así un pacto de confianza entre generaciones. No se trata de militarizar la sociedad, sino de permitir que jóvenes de todos los estratos sociales sirvan a su país porque así lo deciden".

Reintroducción en algunos países

La guerra de Ucrania ha cambiado la estratégica de defensa de los países europeos. Aquellos que limitan con la amenaza rusa ya lo recuperaron hace tiempo.

Lituania fue el primer país en reintroducir el servicio obligatorio hace más de diez años, tras la anexión rusa de Crimea en 2014. Letonia lo hizo en 2024.

Sin embargo en España o Francia, a finales de la década de los 90 el servicio militar dejó de ser obligatorio. Pero, en este último, Emmanuel Macron anunció un "nuevo modelo de ejércitos y defensa".

Será a partir de este verano cuando las autoridades militares francesas elegirán a 3000 voluntarios, entre hombres y mujeres de más de 18 o 19 años.

Recibirán un salario de entre 900 y 1000 euros al mes. Los próximos cuatro años se elegirán otros 10.000 voluntarios, y en 2035 serán 50.000 jóvenes los voluntarios que formarán parte del nuevo sistema de seguridad nacional de Francia.

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