Los intereses que puede haber detrás de las aspiraciones que tiene Trump con Cuba

El foco de la política exterior de Donald Trump se dirige ahora hacia Cuba. Para analistas y expertos, la isla representa uno de los últimos frentes abiertos en la región. "El régimen castrista es el último gran rival que le queda a Trump en la zona", sostienen voces cercanas al análisis internacional. En ese contexto, una eventual caída del sistema político cubano tendría un alcance que iría más allá del propio país. "Sería acabar con una pesadilla de más de 60 años". Trump ha asegurado que, para él, tomar Cuba sería "un honor": "Puedo hacer lo que quiera con ella".

"No puedo decírtelo", respondió al ser preguntado sobre si actuará en Cuba como en Irán o Venezuela. Aun así, describió al país como una "nación fallida" y subrayó su debilidad económica. Pese a ese diagnóstico, Trump también destacó el potencial de la isla: "Tienen buenas tierras… es una isla preciosa. Creo que tienen gente fantástica".

Según ha publicado este lunes The New York Times, la Casa Blanca estaría explorando una estrategia similar a la aplicada en Venezuela, con el objetivo de desplazar del poder al presidente Miguel Díaz-Canel y favorecer una transición controlada desde Washington.

El propio Trump fue más allá en su intervención y afirmó que podría "tomar Cuba" de alguna manera. "Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella", aseguró, insistiendo en que se trata de un país debilitado tras años de dificultades económicas y políticas.

En este escenario, Cuba se sitúa en el centro de una combinación de presión política, crisis interna y movimientos geopolíticos que mantienen abierta la incógnita sobre cuál será el siguiente paso de Washington.

A los factores históricos se suman elementos de carácter económico y geopolítico. Cuba cuenta con recursos como el níquel y mantiene un valor estratégico en el Caribe, además de su potencial turístico. El propio Trump ha hecho referencia a esa dimensión en sus declaraciones. "Es una isla preciosa, hace un tiempo estupendo".

En paralelo, distintos expertos recuerdan que las decisiones del mandatario suelen estar condicionadas por intereses económicos, como ya se ha visto en otros escenarios recientes.

Caceroladas por los cortes

Las calles del centro de La Habana han vuelto a llenarse de cacerolas en señal de protesta por los apagones que se repiten a diario en la isla. El sonido metálico se ha convertido en una forma de expresar el descontento de una población que convive con cortes eléctricos prolongados.

En medio de estas movilizaciones, algunos ciudadanos describen la situación como un escenario de incertidumbre constante. "Es como si viniera un ciclón, hay que prepararse".

Los apagones afectan cada día a cerca de 10 millones de personas, que se ven obligadas a reorganizar su rutina en función de la disponibilidad de electricidad.

Cortes prolongados y vida diaria

Los cortes de suministro pueden superar las 20 horas, lo que condiciona tareas básicas. Cocinar, conservar alimentos o soportar las altas temperaturas se convierte en un reto para muchas familias. "Es bastante difícil", "No es el apagón nada más. No hay agua, no hay luz, no hay gas".

La falta de electricidad se suma a otras carencias, lo que agrava las condiciones de vida en numerosos hogares.

En algunos casos, los vecinos se ven obligados a permanecer fuera de sus viviendas para sobrellevar el calor. "En la casa, mucho calor", "Tengo que estar aquí la intemperie".

Protestas en las calles

Las caceroladas se repiten en distintos puntos de la capital como forma de protesta ante una situación que se mantiene en el tiempo. El ruido de las ollas y sartenes marca el pulso de unas jornadas en las que la electricidad se ha convertido en un recurso intermitente.

Estas concentraciones reflejan el malestar social generado por los cortes continuados y la falta de soluciones a corto plazo.

Llamamiento a la inversión exterior

En paralelo a esta situación, el Gobierno cubano ha lanzado un mensaje dirigido a los ciudadanos que residen fuera del país. El objetivo es fomentar la inversión privada en la isla.

El ministro ha abierto la puerta a la participación de cubanos en el exterior en el tejido empresarial. "La posibilidad de permitir que cubanos que residen en el exterior puedan participar y ser dueños de empresas privadas en Cuba".

A través de redes sociales, algunos usuarios promueven esta idea con mensajes que buscan atraer capital hacia el país. "Los inteligentes están comprando", "El mayor riesgo no es comprar, es no comprar".

En esos contenidos se destacan elementos como la historia, la cultura o las playas de Cuba como argumentos para incentivar la inversión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.