La historia de Argentina, país de donde zarpó el MV Hondius, con el hantavirus: 198 muertes en 13 años

El hantavirus ha dejado tres muertes y ocho infectados en el crucero de lujo MV Hondius, que zarpó de la ciudad argentina de Ushuaia. Esta noticia ha encendido las alarmas en todo el mundo, pero especialmente en Argentina, ya que hace un año, en 2025, el país ya tuvo que lidiar con el luto de 28 personas fallecidas como consecuencia de este virus y se detectaron un total de 86 casos.

En ese momento, la tasa de mortalidad se situaba entre el 10 y el 22%, pero ahora supera el 33%. No obstante, el recorrido del hantavirus se sitúa mucho más atrás, en el año 1996. Fue la variante 'Andes', que es la que se transmite de persona a persona, la que provocó un primer brote en las ciudades patagónicas de El Bolsón y Bariloche. Se contagia a través de las heces, la orina y la saliva de los ratones colilargos, y se transmite mediante contactos muy estrechos.

Hantavirus y coronavirus en el mismo año

Veintitrés años más tarde, en 2019, otro brote surgió en el sur del país, concretamente en el pueblo de Epuyén. 13 personas murieron, hubo decenas de infectados en la región de la Patagonia, y el virus llegó incluso a Chile, país vecino. Como consecuencia, se implementaron las mismas medidas que meses más tarde se tomaron a nivel mundial con la llegada del COVID: confinamiento obligatorio y uso de mascarillas como método de protección.

Entre 2013 y lo que va de 2026, el hantavirus ha matado a 198 personas en Argentina, y los contagios han subido este año un 17% en comparación con la media del período 2020-2024. De los contagiados, el 46% vive en zonas rurales y el 31% informó haber ido de excursión a un área rural o silvestre. "La región Centro -que comprende Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos- se encuentra en situación de brote durante la temporada 2025-2026, con la mayor concentración de casos identificada en el Delta e Islas del (río) Paraná y en los humedales de (la bahía de) Samborombón", reflejó el periódico argentino Clarín.

Hipótesis del contagio en el crucero

Se ha confirmado que el virus que ha ingresado en el crucero como pasajero inesperado es la variante 'Andes', cuyo nombre se debe a la cordillera que divide Argentina y Chile. Hay sospechas de que algún pasajero visitara la zona patagónica de prevalencia del virus, y que al subir al barco en Ushuaia ya estaban contagiados. "Hay un 98% de certeza de que estos pasajeros subieron con el virus en período de incubación", dijo el médico infectólogo Hugo Pizzi a Radio Continental. "Pensar que este ratón coludo haya subido al barco es difícil, porque siempre los barcos tienen adminículos para que no puedan subir los roedores. Si no, estarían todos llenos de ratas, ratones y lauchas", añadió.

Lo que podría contribuir a su expansión en el país

Entre las razones que se barajan ante la expansión del virus en la zona, están los sucesivos incendios forestales que se han producido en los últimos tiempos en la Patagonia. La fauna se ha visto obligada a escapar de su hábitat y buscar otros lugares, lo que provoca que puedan propagar con mayor velocidad cualquier tipo de enfermedad.

Aunque por el momento Argentina no ha reportado ningún caso, la historia de la Tierra del Fuego con el hantavirus ha puesto en alerta a sus ciudadanos, ya que teme que vuelvan ocurrir situaciones como las que han tenido que sufrir en otras situaciones.

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