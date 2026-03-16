Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cuba

Un apagón deja sin electricidad a toda Cuba en plena crisis energética

La desconexión total del sistema eléctrico afecta a unos 10 millones de personas mientras la falta de combustible dificulta restablecer el suministro.

Cuba

CubaEuropa Press

Publicidad

Cuba ha vuelto a sufrir este lunes un apagón eléctrico generalizado que ha dejado sin suministro a todo el país. Se trata del sexto gran corte energético en apenas año y medio, en un contexto marcado por la crisis de combustible y el deterioro de las infraestructuras energéticas.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó que el incidente se produjo tras una "desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)", lo que provocó la interrupción del servicio en toda la isla. Según el propio ministerio, se han iniciado los protocolos para recuperar el sistema mientras se investigan las causas del fallo.

El apagón ha afectado a unos 10 millones de habitantes, según datos recogidos por la agencia Reuters.

Un sistema eléctrico en crisis

Cuba arrastra problemas energéticos desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos meses debido a las dificultades para garantizar el suministro de combustible.

El sistema eléctrico cubano depende en gran parte de las centrales termoeléctricas, responsables de alrededor del 40% de la producción energética del país y alimentadas principalmente por petróleo nacional. El resto de la generación procede de energías renovables, como la solar o la hidroeléctrica, y de generadores que utilizan diésel o fueloil.

Sin embargo, el funcionamiento de estas instalaciones se encuentra limitado. Nueve de las 16 centrales termoeléctricas del país estaban fuera de servicio este lunes debido a averías o trabajos de mantenimiento. A ello se suma el envejecimiento de las infraestructuras y la falta de inversiones en el sistema energético.

Falta de combustible para reactivar la red

La recuperación del suministro eléctrico tras un apagón general requiere activar generadores alternativos que permitan alimentar pequeñas zonas del sistema. Esas áreas se interconectan gradualmente hasta generar la energía suficiente para poner en marcha de nuevo las centrales principales.

No obstante, este proceso se complica por la escasez de diésel y fueloil disponible en la isla.

El director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, ya advirtió la semana pasada, tras otro apagón masivo, de la falta de combustible para operar estos generadores. En aquella ocasión, el corte de energía afectó a unos seis millones de personas.

Según las previsiones del propio Gobierno cubano, durante los momentos de mayor demanda energética hasta un 62% del país podría quedarse sin electricidad.

Impacto social y tensión política

La isla no recibe petróleo desde enero, y las autoridades cubanas han acusado a Estados Unidos de provocar una situación de "asfixia energética".

La falta de suministro eléctrico está teniendo consecuencias en la economía y en la vida diaria de la población. En los últimos días también se han registrado protestas ciudadanas, como las ocurridas el pasado viernes en Morón, donde un grupo de manifestantes asaltó la sede local del Partido Comunista.

Mientras tanto, el Gobierno cubano ha confirmado que mantiene negociaciones con Estados Unidos en busca de una salida a la crisis energética. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a amenazar con tomar la isla por la fuerza, aunque también ha asegurado que espera alcanzar un acuerdo "pronto".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Trump defiende una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz: “Ellos lo necesitan más que nosotros”

Donald Trump, tras reunirse con Merz

Publicidad

Mundo

Donald Trump, tras reunirse con Merz

Trump defiende una coalición militar para reabrir el estrecho de Ormuz: “Ellos lo necesitan más que nosotros”

Cuba

Un apagón deja sin electricidad a toda Cuba en plena crisis energética

Facebook vs Snapchat

Se suicida una menor de 12 años tras sufrir presunto acoso en Snapchat

Donald Trump respondiendo a una periodista
GUERRA ORIENTE MEDIO

VÍDEO: Trump pierde la paciencia con una periodista en pleno vuelo: "Eres una persona muy odiosa"

Gibraltar
UE

El acuerdo UE-Reino Unido sobre Gibraltar reaviva el debate sobre el riesgo de contrabando de tabaco

Kaja Kallas, Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
Guerra Irán

La UE se resiste a la petición de ayuda de Trump en el estrecho de Ormuz: "Esta no es la guerra de Europa"

Bruselas rechaza ampliar su misión naval en el estrecho de Ormuz, afectado por la guerra de Irán. "Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin", dice Kaja Kallas.

Ataque en el estrecho de Ormuz
GUERRA ORIENTE MEDIO

¿Puede Trump impedir que Irán ataque a petroleros en el Estrecho de Ormuz?

Reabrir el paso es ahora mismo el mayor desafío militar y estratégico de Trump para asegurar la mayor arteria energética del mundo.

Donald Trump

Trump dice que Irán no está lista para negociar mientras insiste en crear una coalición para patrullar el estrecho de Ormuz

Los Oscar blindados ante la amenaza iraní

Los Oscar blindados ante la amenaza iraní

El estrecho de Ormuz acapara las miradas internacionales

El estrecho de Ormuz acapara las miradas internacionales

Publicidad