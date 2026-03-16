Un apagón deja sin electricidad a toda Cuba en plena crisis energética

Cuba ha vuelto a sufrir este lunes un apagón eléctrico generalizado que ha dejado sin suministro a todo el país. Se trata del sexto gran corte energético en apenas año y medio, en un contexto marcado por la crisis de combustible y el deterioro de las infraestructuras energéticas.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirmó que el incidente se produjo tras una "desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)", lo que provocó la interrupción del servicio en toda la isla. Según el propio ministerio, se han iniciado los protocolos para recuperar el sistema mientras se investigan las causas del fallo.

El apagón ha afectado a unos 10 millones de habitantes, según datos recogidos por la agencia Reuters.

Un sistema eléctrico en crisis

Cuba arrastra problemas energéticos desde mediados de 2024, una situación que se ha agravado en los últimos meses debido a las dificultades para garantizar el suministro de combustible.

El sistema eléctrico cubano depende en gran parte de las centrales termoeléctricas, responsables de alrededor del 40% de la producción energética del país y alimentadas principalmente por petróleo nacional. El resto de la generación procede de energías renovables, como la solar o la hidroeléctrica, y de generadores que utilizan diésel o fueloil.

Sin embargo, el funcionamiento de estas instalaciones se encuentra limitado. Nueve de las 16 centrales termoeléctricas del país estaban fuera de servicio este lunes debido a averías o trabajos de mantenimiento. A ello se suma el envejecimiento de las infraestructuras y la falta de inversiones en el sistema energético.

Falta de combustible para reactivar la red

La recuperación del suministro eléctrico tras un apagón general requiere activar generadores alternativos que permitan alimentar pequeñas zonas del sistema. Esas áreas se interconectan gradualmente hasta generar la energía suficiente para poner en marcha de nuevo las centrales principales.

No obstante, este proceso se complica por la escasez de diésel y fueloil disponible en la isla.

El director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra, ya advirtió la semana pasada, tras otro apagón masivo, de la falta de combustible para operar estos generadores. En aquella ocasión, el corte de energía afectó a unos seis millones de personas.

Según las previsiones del propio Gobierno cubano, durante los momentos de mayor demanda energética hasta un 62% del país podría quedarse sin electricidad.

Impacto social y tensión política

La isla no recibe petróleo desde enero, y las autoridades cubanas han acusado a Estados Unidos de provocar una situación de "asfixia energética".

La falta de suministro eléctrico está teniendo consecuencias en la economía y en la vida diaria de la población. En los últimos días también se han registrado protestas ciudadanas, como las ocurridas el pasado viernes en Morón, donde un grupo de manifestantes asaltó la sede local del Partido Comunista.

Mientras tanto, el Gobierno cubano ha confirmado que mantiene negociaciones con Estados Unidos en busca de una salida a la crisis energética. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha llegado a amenazar con tomar la isla por la fuerza, aunque también ha asegurado que espera alcanzar un acuerdo "pronto".

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