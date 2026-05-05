Última Hora Guerra
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán anuncia que "ni siquiera ha empezado" su enfrentamiento con EEUU por el estrecho de Ormuz
Este martes, el Ejército iraní acusó a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán, después de que Washington afirmara haber destruido lanchas rápidas iraníes.
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El Ejército iraní acusó a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán. Sobre este incidente Washington afirmaba haber destruido lanchas rápidas iraníes.
Una fuente militar iraní, citada por la agencia estatal Tasnim, explicó que "tras la falsa afirmación del Ejército estadounidense" sobre la destrucción de lanchas rápidas iraníes, se llevaron a cabo investigaciones con fuentes locales y se concluyó que ningún buque de combate de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue alcanzado.
EEUU mantiene su operación para escoltar a navíos en el estrecho de Ormuz
El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró haber facilitado el tránsito de dos buques mercantes a través del estrecho de Ormuz -en el marco de la operación anunciada para escoltar a navíos por esta vía- y haber destruido seis lanchas rápidas iraníes que, según aseguraron, intentaron impedir su paso.
Desde que se inició el conflicto en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero, el brent se ha disparado más del 55 %, y en el año, más del 86 %.
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Última hora de la guerra de Irán en directo: Albares afirma que la situación del "doble bloqueo" en Ormuz, es insostenible
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó este martes que la situación de "doble bloqueo" en el estrecho de Ormuz, "evidentemente, es insostenible".
Todo ello demuestra, dijo, que "no hay solución militar para esta situación", y que el estrecho de Ormuz "no se puede mantener mucho más tiempo bloqueado" por las consecuencias globales que ello conlleva.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán acusa a EEUU de poner en peligro la seguridad en la navegación por el estrecho de Ormuz
Irán acusó este martes a Estados Unidos de poner en peligro la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz al "violar el alto el fuego" y afirmó que la continuidad de la situación "es insoportable" para Washington.
"La seguridad de la navegación y del tránsito energético ha sido puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados al violar el alto el fuego e imponer un bloqueo, aunque su mal será contenido", denunció en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.
Última hora de la guerra de Irán en directo: El presidente del Parlamento de Irán afirma que "las nuevas ecuaciones en el estrecho de Ormuz están tomando forma
El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf, ha apuntado este martes que "las nuevas ecuaciones en el estrecho de Ormuz están tomando forma" y ha reiterado que la seguridad en esta estratégica vía "fue puesta en peligro por Estados Unidos y sus aliados" a través de sus "violaciones del alto el fuego y sus bloqueos".
Última hora de la guerra de Irán en directo: Arden varios buques mercantes en el puerto iraní de Dayyer
Varios buques mercantes en el sureño puerto iraní de Dayyer están en llamas por causas desconocidas y los equipos de bomberos tratan de controlar el fuego, informó el jefe del departamento de bomberos del puerto, Majid Omrani.
Los bomberos están trabajando para controlar el fuego y que por ahora se desconocen las causas del siniestro, según las declaraciones recogidas por la agencia Mehr. El incendio se produce en medio de renovadas tensiones en el estrecho de Ormuz, donde ayer Estados Unidos comenzó la Operación Libertad para sacar de la zona a los buques atrapados por el bloqueo iraní.
Última hora de la guerra de Irán en directo: La UE condena los ataques iraníes en el golfo Pérsico
La Unión Europea condenó "enérgicamente" este martes los ataques no provocados con misiles y drones de Irán contra "socios estratégicos" de los Veintisiete en el golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos y Omán, indicó el Servicio de Acción Exterior de la UE.
"Instamos a Irán a que cese de inmediato estas acciones, que constituyen una flagrante violación del derecho internacional, y a que respete la soberanía y la integridad territorial de los países de la región", agregó la diplomacia europea en un comunicado.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán dice que "ni siquiera ha empezado" su enfrentamiento con EEUU por el estrecho de Ormuz
El principal negociador de Irán en las conversaciones con Estados Unidos advirtió el martes de que su país "ni siquiera ha empezado" su enfrentamiento por el estrecho de Ormuz.
"Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía", afirmó Mohamad Baqer Qalibaf en una publicación en X.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Macron condena los ataques iraníes a infraestructuras en Emiratos Árabes Unidos
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó los ataques de Irán a infraestructuras civiles en Emiratos Árabes Unidos y los calificó de "injustificados e inaceptables".
En este sentido, Macron insistió en la necesidad de abordar las "amenazas" planteadas por Irán, especialmente en los ámbitos nuclear y balístico, así como sus actividades de "desestabilización" regional en Oriente Medio.
Última hora de la guerra de Irán en directo: El IBEX 35 abre con una mínima caída del 0,04%
El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, ha abierto este martes casi plano, con una mínima caída del 0,04%, en medio de las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.
En la apertura, el IBEX 35 cotiza en 17.349,5 puntos tras bajar ese 0,04 %, aunque en el año acumula unas ganancias del 0,24 %. En los primeros compases de cotización, Sabadell, que ha presentado resultados hoy, lidera las pérdidas del selectivo al bajar el 1,69 %, mientras que Cellnex es el valor que más sube, el 1,15 %.
Última hora de la guerra de Irán en directo: Más de 2.696 muertos en Líbano desde que comenzaron los ataques
El número de muertos por ataques israelíes en el Líbano ascendió este lunes a 2.696 fallecidos desde que empezó la ofensiva el 2 de marzo, sumando 17 muertos más que los registrados este domingo, según fuentes oficiales.
El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, emitió un comunicado anunciando que la cifra total de fallecidos por la agresión israelí desde el 2 de marzo hasta el 4 de mayo es de "2.696 mártires y 8.264 heridos".
Se registraron 32 heridos más que ayer, según el comunicado reproducido por la Agencia Oficial de Noticias libanesa (ANN).
También en la infografía que acompaña la nota se apunta que 103 profesionales sanitarios han perecido durante esta ofensiva israelí.
Marco Rubio abordará con el papa León XIV la guerra de Irán y asuntos de Latinoamérica
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han anunciado un nuevo ataque contra una embarcación que supuestamente transportaba droga en el Caribe y que deja dos hombres muertos.
Según un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur de EEUU (Southcom) aseguró que "bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta 'Southern Spear' (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas".
"Dos narcoterroristas hombres murieron durante la operación", sentenció el Southcom. De acuerdo a la "inteligencia militar" del país norteamericano, la embarcación "transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe" y participaba en operaciones del narcotráfico.
Trump asegura que los precios bajarán cuando todo termine
El presidente de EEUU Donald Trump señalaba en su última comparecencia pública que los precios del barril de brent bajarán notablemente después de que termine el conflicto de la guerra de Oriente Próximo.
El líder de la Casa Blanca comentaba que había quién auguró que el barril de brent alcanzaría los 300 dólares por el conflicto y actualmente no supera los 100. "Todo bajará sustancialmente cuando todo acabé", auguró.
EEUU anuncia un nuevo ataque contra una embarcación que transportaba droga
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron un nuevo ataque contra una embarcación que supuestamente transportaba droga en el Caribe y que deja dos hombres muertos.
Según un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur de EEUU (Southcom) aseguró que "bajo el mando del general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta 'Southern Spear' (Lanza del Sur) llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas".
De acuerdo a la "inteligencia militar" del país norteamericano, la embarcación "transitaba por rutas conocidas de tráfico de drogas en el Caribe" y participaba en operaciones del narcotráfico.
El ministro de Exteriores iraní cree que no hay soluciones militares a crisis políticas en Ormuz
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, criticó las operaciones militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz, donde la Casa Blanca ha movilizado sus fuerzas para permitir pasar algunos buques mercantes, y afirmó que "no hay soluciones militares" para esta situación".
"Los hechos en Ormuz dejan claro que no hay soluciones militares a una crisis política", escribió Araqchí en su cuenta de X.
El ministro de Exteriores iraní también advirtió a EE.UU. y a Emiratos Árabes Unidos (EAU) de "desconfiar" de quienes quieran "arrastrarlo de nuevo al atolladero".
El brent baja el 1%, hasta los 113 dólares, pese a la tensión en el estrecho de Ormuz
El petróleo brent para entrega en julio cae este martes algo más del 1 %, hasta los 113 dólares por barril, pese a las nuevas tensiones que se están produciendo entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.
Según datos de mercado, el brent, el crudo de referencia de Europa, cae a las 7 horas de este martes el 1,01 %, hasta los 113,34 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.
En la víspera, el brent acabó con un fuerte repunte del 5,8 %, hasta 114,44 dólares, en una jornada en la que Estados Unidos inició la operación "Proyecto Libertad", con el objetivo de liberar las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.
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