Última hora de la guerra de Irán en directo: Irán anuncia que "ni siquiera ha empezado" su enfrentamiento con EEUU por el estrecho de Ormuz

El Ejército iraní acusó a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán. Sobre este incidente Washington afirmaba haber destruido lanchas rápidas iraníes.

Una fuente militar iraní, citada por la agencia estatal Tasnim, explicó que "tras la falsa afirmación del Ejército estadounidense" sobre la destrucción de lanchas rápidas iraníes, se llevaron a cabo investigaciones con fuentes locales y se concluyó que ningún buque de combate de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue alcanzado.

EEUU mantiene su operación para escoltar a navíos en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró haber facilitado el tránsito de dos buques mercantes a través del estrecho de Ormuz -en el marco de la operación anunciada para escoltar a navíos por esta vía- y haber destruido seis lanchas rápidas iraníes que, según aseguraron, intentaron impedir su paso.

Desde que se inició el conflicto en Oriente Medio, el pasado 28 de febrero, el brent se ha disparado más del 55 %, y en el año, más del 86 %.

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