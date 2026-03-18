Díaz-Canel responde a las amenazas de Trump a Cuba: "Cualquier agresor chocará con una resistencia inexpugnable"

La tensión diplomática entre Washington y La Habana ha alcanzado un nuevo punto de ebullición. Desde el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha dudado en pronosticar el fin del sistema cubano: "Simplemente creo que va a caer, por completo. ¿Alguna vez los has visto pelear? Caen, y Cuba parece que va a caer".

La respuesta del líder cubano, Miguel Díaz-Canel, ha sido inmediata y contundente. A través de sus redes sociales, el mandatario rechazó lo que considera una estrategia de derrocamiento por la fuerza del orden constitucional.

"Ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable", sentenció Díaz-Canel.

Para el Gobierno cubano, las palabras de Trump no son un análisis aislado, sino la justificación de una "feroz guerra económica" que actúa como un castigo colectivo contra la población.

La realidad en las calles: Entre el embargo y la gestión interna

A pesar de la retórica de soberanía del Palacio de la Revolución, el sentimiento en las calles muestra una fractura evidente. En declaraciones para Antena 3 Noticias, Boris, residente cubano en la isla, señala que la crisis no es solo externa. Nos explica que, si bien la falta de petróleo venezolano y las restricciones de Trump han agravado la situación, la raíz es interna: "La población es consciente de que no se debe a las prohibiciones de Trump la crisis, sino precisamente al régimen comunista que nos mata de hambre".

Un país a oscuras: 10 millones de personas sin luz

La crisis política coincide con un colapso energético crítico. La red eléctrica nacional ha sufrido un apagón total, dejando a 10 millones de habitantes sin suministro. Es la sexta vez que ocurre en apenas 18 meses. En La Habana, uno de los puntos donde más rápido se trabaja, ya el 55 % de los clientes tiene servicio, según datos de The Electric Union (UNE).

Todos sufren los cortes de la red, pero algunos más que otros. Gladys, de 76 años, tiene que subir las bolsas de la compra hasta llegar a su apartamento en la planta 17: "Nadie puede acostumbrarse a eso... Es muy difícil salir, volver, y ahora tengo que subir 17 pisos, y cuando llego no hay agua, porque no ha habido electricidad en todo el día".

No es solo el apagón, denuncia Lázaro, de 26 años. Los ciudadanos alertan de que la situación ha empeorado en los últimos 5 años, en los que se ha demostrado la "incapacidad de las autoridades de mantener los suministros más elementales como son la comida, el agua, la electricidad o el gas".

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