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Mueren 9 de los 15 mineros atrapados tras la explosión de una mina en Colombia

Nueve mineros han muerto y seis han sido rescatados tras una explosión por gases en la mina de La Ciscuda, situada en el centro de Colombia.

Explosi&oacute;n de una mina en Colombia

Explosión de una mina en ColombiaEFE

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Anna Martín
Publicado:

Las autoridades de Colombia han confirmado la muerte de nueve mineros en una explosión ocurrida, este lunes, en una mina de la localidad de Sutatausa, Cundinamarca, en el centro de Colombia. Tras la deflagración, 15 trabajadores quedaron atrapados a una profundidad de unos 600 metros. Seis de ellos han podido ser rescatados con vida y trasladados a un centro sanitario del municipio de Ubaté.

El accidente ha ocurrido en la mina de La Ciscuda, operada por Carbonera Los Pinos S.A.A. Una acumulación de gases pudo haber sido el desencadenante de la explosión, según ha confirmado en un comunicado la Agencia Nacional de Minería (ANM).

15 mineros atrapados

La confirmación de la muerte de los trabajadores ha llegado horas después de que el delegado departamental del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán, haya precisado en declaraciones a los medios que "15 mineros se encontraban trabajando en el sitio", tres de los cuales salieron "por sus propios medios".

Los seis mineros rescatados con vida fueron llevados al Hospital Regional El Salvador de Ubaté, donde todavía reciben atención médica especializada. “Las labores de atención y verificación continúan en campo con el acompañamiento de los organismos de socorro”, ha dicho el mandatario regional.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey Ángel, ha ratificado el balance a través de sus redes sociales, desde donde ha expresado sus condolencias a las familias de los afectados. “Lamentamos profundamente esta tragedia”, ha escrito.

Inspección técnica en la mina

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tres ambulancias, una medicalizada y dos básicas, mientras que los equipos de respuesta "adelantan la revisión del sistema de monitoreo continuo de gases para determinar la viabilidad del ingreso por la boca mina del manto Ciscuda", según ha explicado el gobernador en un mensaje publicado en redes sociales.

La Agencia Nacional de Minería ha señalado que menos de un mes antes del accidente llevó a cabo una inspección técnica en la mina, en la que emitió varias advertencias y recomendaciones. Entre ellas la de "actualizar las labores de inertización al interior del proyecto" para reforzar los protocolos de seguridad ante el riesgo de derrumbes, explosiones y mejorar el control del polvo de carbón.

Sutatausa, ubicado a unos 75 kilómetros al norte de Bogotá, es una de las principales zonas mineras del país latinoamericano, donde la extracción de carbón ha sido durante décadas una actividad económica central, marcada por recurrentes accidentes.

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