Cuba avisa a las aerolíneas internacionales de que no hay combustible para la aviación: "Fuel para aviones A1 no disponible"

No hay más combustible para aviación en Cuba. Esta ha sido la advertencia que ha dado el Gobierno cubano a las aerolíneas internacionales que operan en la isla.

El mensaje oficial de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba y el tiempo de validez para este aviso se extendería un mes, es decir hasta el 11 de marzo.

"JET A1 FUEL NOT AVBL" Este es el mensaje, que significa "fuel para aviones A1 no disponible". Las aerolíneas que se ven perjudicadas son principalmente españolas, estadounidenses, mexicanas y panameñas. Por el momento no han informado de cómo van a hacer frente a esta situación, pero una de las posibilidades pasa por modificar rutas, frecuencias u horarios al menos durante un tiempo.

Los aeropuertos afectados son el José Martí de La Habana (oeste), el Juan Gualberto Gómez de Varadero (oeste), el Jaime González de Cienfuegos (centro), el Abel Santamaría de Santa Clara (centro), el Ignacio Agramonte de Camagüey (centro), el Jardines del Rey de Cayo Coco (centro), el Frank País de Holguín (este), el Antonio Maceo de Santiago de Cuba (este) y el Sierra Maestra de Manzanillo (este).

El pasado 3 de enero, Donald Trump comenzó una presión energética sobre Cuba que se materializó, tras la detención de Maduro, en el anuncio del fin de suministro de fuel a la isla.

Trump instó entonces a La Habana a negociar "antes de que sea demasiado tarde". El Gobierno cubano ha asegurado que está abierto a un diálogo con Washington aunque por el momento siempre ha negado estar ya en dichas conversaciones.