Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Cuba

Cuba avisa a las aerolíneas internacionales de que no hay combustible para la aviación: "Fuel para aviones A1 no disponible"

El gobierno cubano ha informado a las aerolíneas internacionales de que no hay disponible fuel para la aviación. La advertencia se extenderá al menos un mes.

Imagen de archivo de un avi&oacute;n en el aeropuerto Jos&eacute; Mart&iacute;

Imagen de archivo de un avión en el aeropuerto José MartíEuropa Press

Publicidad

Miriam Vázquez
Publicado:

No hay más combustible para aviación en Cuba. Esta ha sido la advertencia que ha dado el Gobierno cubano a las aerolíneas internacionales que operan en la isla.

El mensaje oficial de las autoridades cubanas a pilotos y controladores especifica que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba y el tiempo de validez para este aviso se extendería un mes, es decir hasta el 11 de marzo.

"JET A1 FUEL NOT AVBL" Este es el mensaje, que significa "fuel para aviones A1 no disponible". Las aerolíneas que se ven perjudicadas son principalmente españolas, estadounidenses, mexicanas y panameñas. Por el momento no han informado de cómo van a hacer frente a esta situación, pero una de las posibilidades pasa por modificar rutas, frecuencias u horarios al menos durante un tiempo.

Los aeropuertos afectados son el José Martí de La Habana (oeste), el Juan Gualberto Gómez de Varadero (oeste), el Jaime González de Cienfuegos (centro), el Abel Santamaría de Santa Clara (centro), el Ignacio Agramonte de Camagüey (centro), el Jardines del Rey de Cayo Coco (centro), el Frank País de Holguín (este), el Antonio Maceo de Santiago de Cuba (este) y el Sierra Maestra de Manzanillo (este).

El pasado 3 de enero, Donald Trump comenzó una presión energética sobre Cuba que se materializó, tras la detención de Maduro, en el anuncio del fin de suministro de fuel a la isla.

Trump instó entonces a La Habana a negociar "antes de que sea demasiado tarde". El Gobierno cubano ha asegurado que está abierto a un diálogo con Washington aunque por el momento siempre ha negado estar ya en dichas conversaciones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Seguro gana las presidenciales en Portugal frente al ultraderechista Ventura

Jose Antonio Seguro

Publicidad

Mundo

Imagen de archivo de un avión en el aeropuerto José Martí

Cuba avisa a las aerolíneas internacionales de que no hay combustible para la aviación: "Fuel para aviones A1 no disponible"

Imagen de archivo de Vladimir Putin

Rusia lanza una amenaza de guerra a Europa en medio de una escalada de tensión

vjgalaxy-mushroom-4643456_1280

Al menos 4 muertos y 3 trasplantes hepáticos por el hongo 'sombrero de la muerte', uno de los más venenosos del mundo

Acceden a pagar seis millones de dólares por el rescate de la madre de una famosa presentadora de televisión norteamericana
SECUESTRO

Acceden a pagar seis millones de dólares por el rescate de la madre de una famosa presentadora de televisión norteamericana

La biblioteca Epstein reabre el caso Madelaine McCann con un testimonio que apunta a Ghislaine Maxwell
CASO EPSTEIN

El caso Madelaine McCann aparece en la biblioteca Epstein con un testimonio que relaciona a Ghislaine Maxwell con su desaparición

Imagen de la Polizia italiana
JJOO Invierno

Italia investiga un posible sabotaje en el sistema ferroviario durante los Juegos Olímpicos

Se ha localizado un artefacto explosivo en las vías entre Bolonia y Padua y se ha registrado un incendio en una cabina eléctrica en la estación de Pesaro.

Jose Antonio Seguro
ELECCIONES PORTUGAL

Seguro gana las presidenciales en Portugal frente al ultraderechista Ventura

El exministro Seguro gana las presidenciales en Portugal frente al ultraderechista Ventura.

Imagen de la princesa de Noruega, Mette Marit

Mette-Marit pide perdón por su amistad con Epstein: "Los mensajes no representan a la persona que quiero ser"

Imagen de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Zapatero asegura que la amnistía marcará "un antes y un después" tras reunirse con Delcy en Caracas

Imagen de Jon Hallford, propietario de la funeraria 'Return to Nature'.

40 años de prisión para el dueño de una funeraria: apiló 189 cadáveres en descomposición y llenos de insectos

Publicidad